Explotan su talento en la ‘barber shop’

Ciudad Juárez.— Desde Caracas hasta Ciudad Juárez, DJ Barber ha viajado con una cortadora de pelo, con la que ha trabajado para poder enviarle dinero a sus hijas en Venezuela.

Hace una semana, al llegar a esta frontera, el sudamericano decidió emprender su propio negocio, al principio junto a otro sudamericano, a quienes se les han unido tres migrantes más, quienes han improvisado una barbería a un costado del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Una silla, una bolsa de plástico como bata y su equipo para cortar el cabello, es todo lo necesario para que los viajeros puedan trabajar y apoyar a sus familiares que se quedaron en su país, mientras logran cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos.

“Salí de Caracas el 8 de septiembre, y ellos son mis compañeros de viaje, nos hemos ido conociendo en el viaje. Vamos haciendo amistades, y como no tenemos un trabajo y sabemos hacer el arte, estamos aquí al aire libre. La gente ve, observa: ‘sí, lo hacen bien, me gusta’. Y cobramos 50, cuando por ahí se cobra 150, 120 un corte, porque pagan local y nosotros no pagamos local, gracias a Dios aquí nos apoyan porque saben que con esto comemos”, explicó quien conecta su máquina a las tomas de energía que hay al exterior del IMM.

Dijo que lo que les han pedido, tanto el personal del IMM como los policías municipales que vigilan la zona, es que mantengan el área limpia, por lo que continuamente tratan de recoger la basura.

“Aquí han llegado clientes de todos, mexicanos, venezolanos, cubanos; ven el arte y piden uno, pueden también buscar en Internet cómo quieren y le hacemos ese que pide”, dijo quien sólo se identifica como DJ Barber, de 24 años de edad, y quien la tarde del jueves estaba acompañado por Jesús, de 25, y Luis Rojas, 29 años.

Explicó que desde que dejó su país salió con su máquina para trabajar, y en cada entidad por la que ha pasado se ha dedicado a cortarle el cabello a otros migrantes o habitantes de dichos lugares, con lo que ha podido enviarle dinero a sus tres hijas.

“Tengo tres hijas, tengo una de 4, una de 5 y una de 2 años. Me dicen: ‘Papi, te amo’. Hablo con ellas todas las noches, todos los días y todas las tardes. Me dicen: ‘Papi, mándame pa’ comprar manzanas’. Y les mando poco a poco lo que puedo, no mucho, pero la situación está difícil allá, por eso salí de mi país; mi país no tiene una economía buena, está por el suelo”, dijo quien ganaba en su país aproximadamente 15 dólares semanales, por lo que decidió migrar para darles una vida mejor a su esposa y a sus hijas.

La barbería al aire libre está todos los días desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 u 8:00 de la noche, sobre la calle Francisco Villa, a unos metros de la avenida 16 de Septiembre.

