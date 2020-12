‘Explotan’ maestros activos y jubilados vs Pensiones Civiles

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Maestros activos y jubilados de Ciudad Juárez “explotaron” ayer contra Pensiones Civiles del Estado (PCE) debido a la falta de médicos y medicamento para atender a los educadores, además de que se manifestaron por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos, debido al adeudo que presentan algunas instituciones ante el organismo.

“Pedimos una solución al desfalco a las finanzas de Pensiones Civiles, no tenemos doctores, no hay medicamentos para atender a los afiliados, ya han fallecido compañeros nuestros por la negligencia de Javier Corral, cuando la salud debe ser una prioridad, no obras como la del BravoBús, que no las necesitamos ahorita”, dijo Eduardo del Val, uno de los maestros afectados.

“Hay una escasez de medicamento muy importante, nos están mandado incluso a conseguirlo a diferentes farmacias por nuestra cuenta, lo que vemos es que están escondiendo números por parte de Gobierno del Estado, y a pesar de tener acercamientos con ellos sólo nos dan pequeñas soluciones, nos dicen que las finanzas estatales están quebradas, pero eso no nos importa, queremos que se nos atienda porque nosotros sí seguimos pagando nuestras cuotas”, agregó.

Ayer un grupo de maestros se plantó afuera de las instalaciones de PCE, ubicadas sobre la avenida Paseo Triunfo de la República para exigir a las autoridades, mejorar el servicio brindado a los docentes activos y jubilados, además de solicitar una revisión a fondo sobre las finanzas de la institución, con la finalidad de que se recupere recurso “perdido” por la falta de pago de diversos organismos.

Tras varios minutos afuera de PCE, los maestros marcharon hasta la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano” en la avenida Lincoln, con intención de hacerse escuchar.

Por otra parte, integrantes del grupo “Maestros en Movimiento”, ajeno a la manifestación de ayer, sostuvo durante la mañana del jueves, una reunión en las instalaciones de “Pueblito Mexicano” con representantes del Estado, así como de Educación y PCE para abordar éstas y otras peticiones.

El coordinador de “Maestros en Movimiento”, Conrado Cortés, dijo desconocer al grupo de profesores que protagonizaron la marcha contra PCE, sin embargo, los llamó a tener un acercamiento cordial con la intención de poder presentar mejores propuestas a la autoridad.

“En la reunión abordamos el tema de la falta de doctores, nosotros no estuvimos en la manifestación, desconocemos a qué grupo de maestros pertenecen, pero lo que sí podemos compartir es que entablamos un diálogo con la autoridad porque queremos que el director general de Pensiones nos explique qué se ha hecho con las instituciones deudoras, y también que nos diga la razón de la falta de medicamentos”, comentó.

“Además, planteamos que a los maestros de nuevo ingreso e interinos se les dé servicio por parte de PCE porque los están mandando al Hospital General, cuando ellos sí cotizan, mientras a los que no han pagado, sí los mandan a Pensiones, así que queremos una investigación a fondo”, agregó.

“Antes de salir a tomar las calles, primero quisimos entablar un diálogo de respeto, buscar el acercamiento con las autoridades y presentar soluciones, ellos acordaron resolver el tema de los medicamentos, sin embargo, queremos que se respeten los pactos que tuvimos para la integración de médicos, no queremos que decaiga el servicio de PCE, el cual se logró gracias a la lucha de los maestros”, afirmó.

Conrado Cortés aseguró que esperarán a que la autoridad tome cartas en el asunto, para resolver no sólo el tema de la falta de médicos y medicamentos, sino también, para hacer una auditoría interna; de lo contrario, aseguró que el magisterio realizará una nueva protesta en contra del Estado.

Jorge Mena, director de PCE en la Zona Norte señaló que la reunión de ayer fue para recibir algunos de los planteamientos de los maestros, principalmente en el tema del servicio médico brindado.

“Fue una reunión cordial para ver los detalles en cuanto a trámites, les informamos sobre las contrataciones nuevas que se han hecho como enfermeras, médicos generales y urgenciólogos para atender la zona Covid. Les hicimos ver que nuestra intención es que ningún paciente se quede sin servicio médico”, comentó.

“En el caso del grupo que se manifestó, ellos estaban peleando por los adeudos que tienen instituciones como la JMAS, Hacienda, el Supremo Tribunal de Justicia, la UACH, entre otras, con Pensiones, ellos piden que se cobre ese dinero para que PCE pueda tener un nivel más alto. Lo que les puedo decir es que las puertas de este organismo están abiertas para entablar un diálogo y buscar una solución, en el caso de con quienes nos reunimos, ya las solicitudes planteadas están siendo atendidas”, agregó.

De acuerdo con estimaciones del funcionario, el adeudo a PCE sobrepasa los 3 mil 500 millones de pesos, recurso con el que se podría hacer una mejora en el servicio que brinda dicha institución.

Tan sólo en Juárez, existen 11 mil 800 afiliados a Pensiones Civiles, mientras que la delegación Zona Norte atiende a una población total aproximada de 15 mil personas.

Asimismo, el Congreso del Estado, aprobó el exhorto presentado por el diputado Benjamín Carrera Chávez, para que el titular del Ejecutivo estatal realice las acciones necesarias para sanear las finanzas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Además de que se solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a hacer una auditoría a Pensiones y que en su caso, se dé vista al Ministerio Público sobre los elementos que pudieran ser consultivos de algún delito.

También se exhortó al Ejecutivo estatal a realizar las acciones necesarias, a fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a sus derechohabientes.

elara@redaccion.diario.com.mx