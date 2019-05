‘Explota’ Biogas al Municipio

Ciudad Juárez— En ocho años de funcionamiento de la empresa Biogas en el relleno sanitario, donde la compañía opera con dos inmuebles en comodato y explota la basura de la ciudad para generar electricidad, el Municipio ha pagado millones por el suministro de energía para la red de alumbrado público, pero no ha recibido ganancias de la compañía como lo establece el contrato.

Tan sólo en los últimos dos años, 2017 y 2018, el Municipio pagó a Biogas 149 millones 519 mil pesos por producir el 40 por ciento de la electricidad necesaria para la red de alumbrado público.

La inversión inicial de la compañía fue de 176 millones de pesos en el 2007 para instalarse en el relleno sanitario, pero hasta mediados del 2011 empezó a generar energía porque el proyecto estuvo detenido tres años por el Municipio, dio a conocer el director de la empresa, Héctor Rangel.

Además de surtir energía eléctrica a Ciudad Juárez, Biogas suministra a la ciudad de Chihuahua el 15 por ciento del consumo de la red de alumbrado público, afirmó.

En el contrato con el Gobierno de Juárez se establece que la administración municipal recibirá de la empresa el 15 por ciento de su utilidad neta anual.

Aparte el Ayuntamiento paga por el abastecimiento de energía para la red de alumbrado con un 10 por ciento de descuento sobre el precio de las tarifas vigentes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, Rangel aseguró que no ha habido ganancias porque durante los tres años que estuvo detenida la planta de energía eléctrica la compañía registró pérdidas económicas.

Expuso que desde el 2016 aumentó la capacidad de producción y se espera que las utilidades lleguen hasta el 2020.

“La empresa no ha generado números negros por los tres años y medio que estuvimos detenidos sin producir ingresos, solamente gastos, porque si bien la planta estaba operando, estaba sacando el gas, no había ventas por ese gas, simplemente se extraía y se destruía para evitar que se fuera a la atmósfera y evitar así emisiones de gases de efecto invernadero, pero esos tres años fueron muy dolorosos y muy costosos para Biogas”, sostuvo.

La firma del contrato de explotación del relleno sanitario se realizó el 2 de octubre de 2006 y empezó a funcionar en el 2007. Para el suministro y consumo de energía eléctrica se firmó el 13 de diciembre de 2010 y la producción inició en el 2011, de acuerdo con información de Transparencia, proporcionada por el Municipio.

La vigencia del contrato es de 15 años, a partir del 2007, es decir que vence en 2022, afirmó Rangel.

Anotó que desde el 2011 se empezaron a registrar ingresos poco a poco y éstos aumentaron desde el 2016.

“En tres años no hubo recuperación de inversión de esos 180 millones que se invirtieron y además se le sumaron los gastos operativos de esos tres años, aparte del costo de la deuda que al no tener ingresos no teníamos cómo pagar y obviamente la financiera cobraba intereses sobre intereses”, agregó.

Actualmente el Municipio paga a Biogas mensualmente en promedio por el suministro de electricidad 8 millones 143 mil 80 pesos, se informó.

En los años 2017 y 2018 se amortizaron 149 millones 519 mil pesos, establecen datos de Transparencia.

Rangel aseguró que la empresa empezó a presentar buenos números desde hace tres años y estimó que si el comportamiento sigue igual, el Municipio recibirá ganancias en el 2020.

La producción de energía eléctrica se realiza mediante el aprovechamiento de la mezcla de gases generada por los procesos biológicos físicos y químicos dentro del relleno sanitario, utilizando para ello una central eléctrica integrada por cuatro motogeneradores de combustión interna.

Mediante este proceso, una de las finalidades de la empresa es reducir emisión de gases de efecto invernadero y auxiliar en la solución contra el calentamiento global.

Por ello la empresa obtiene bonos de carbono, es decir, incentivos económicos una vez al año a finales de diciembre y se pagan seis meses después de su obtención, de acuerdo con los lineamientos del protocolo de Kioto, se informó.

Pero hasta el momento la empresa no ha vendido los bonos porque actualmente el precio por cada uno es de 50 centavos de dólar, manifestó Rangel.

Dijo que hasta el momento se realiza la explotación de la macrocelda A del relleno sanitario, la cual tiene una vida útil de un año y medio aproximadamente.

Agregó que al empezar a explotar la macrocelda B se podrá generar más energía para el Municipio, hasta un 60 por ciento del consumo de la red de alumbrado, pero para ello se tiene que renovar el contrato.

Expuso que en el país hay otros dos proyectos similares al de Juárez y sólo aquí el Municipio recibe el 15 por ciento de las ganancias de la compañía, en el resto sólo se ofrece la electricidad con un 10 por ciento de descuento.





EL DATO

• El Municipio paga a la empresa mensualmente en promedio por el suministro de electricidad 8 millones 143 mil 80 pesos





• En 2017 y 2018 se amortizaron 149 millones 519 mil pesos, establecen datos de Transparencia

[email protected]