Explota alcalde vs secretario por retrasos en BRT

Aunque el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos no permitiría que sus funcionarios gasten recursos públicos en campañas políticas, explotó contra el secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez Robles, a quien acusó de estar dedicándose a hacer campaña adelantada y no a trabajar.

“Vemos la ciudad inundada de espectaculares del secretario de Obras Públicas, pero no está haciendo su trabajo”, aseguró.

Dijo que las estaciones del transporte semimasivo BRT-2 en el Centro llevan un retraso, y ahora se informó que estarán listas hasta octubre.

“Yo voy a enviarle una carta a la gobernadora, yo le tengo mucho respeto a la gobernadora, pero sí me parece que es muy lamentable que el secretario de Obras Públicas en lugar de arreglar el problema, necesitamos que ya nos entreguen la Plaza de Armas para poderla remodelar, está poniendo espectaculares en la ciudad”, declaró Pérez Cuéllar ayer en la rueda de prensa semanal del Municipio. El funcionario estatal dijo a El Diario que no contestará a las acusaciones del presidente municipal.

“No le voy responder al alcalde porque precisamente estoy trabajando. Cero grillas”, manifestó Vázquez al ser consultado del tema vía WhatsApp.

Pérez Cuéllar reiteró que con mucho respeto enviará una carta a la gobernadora para pedirle que en lugar de andar haciendo campaña, el secretario de Obras Públicas se ponga a trabajar.

“Porque le pagamos los chihuahuenses como secretario de Obras Públicas y aparte me parece de mal gusto para quienes en su momento tengan alguna aspiración, pues que se esté dando esta campaña adelantada”, expuso.

Señaló que lo más importante es que el funcionario no está haciendo su trabajo, “está dedicado a hacer campaña y ojalá que no se esté gastando el dinero en los espectaculares, el dinero del Centro, esperemos que no, yo sé que la gobernadora no lo permitiría, pero uno nunca sabe”.

La semana pasada el funcionario estatal declaró que las estaciones del BRT-2 en la zona Centro de la ciudad podrían estar terminadas en el mes de octubre.

Explicó que en la estación subterránea de Catedral el avance actual es del 82 por ciento, en el par vial de la Vicente Guerrero es del 50 por ciento, en el patio Aserraderos un 80 por ciento y el patio Sur tiene un avance del 99 por ciento debido a que sólo falta colocar el túnel de lavado.

Indicó que la última de las obras, que es la de Catedral, será entregada en octubre para que inicie la fase administrativa a principios del año.

Dijo que la tardanza se debe también a que en la estación Catedral habrá la estancia de dos camiones al mismo tiempo para que bajen y suban pasajeros, ya que en el programa inicial estaba diseñado para solamente uno.

“Entendemos perfectamente que hay incomodidad, se ha tardado el proceso de construcción del BRT, sin embargo a la llegada del nuevo gobierno encontramos realmente un desorden en términos de diseño, en términos de gestión de la propia obra y lo que hemos estado haciendo es corrigiendo. Además, también escuchando a la sociedad juarense, primero en la decisión de continuar el proyecto porque tenía una inversión ya de cuantiosos recursos que no iban a echarse a la basura, sino en todo caso aprovecharlos y generar el buen sistema de transporte”, declaró.

