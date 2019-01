Explosión en fraccionamiento: ‘Llegué a pensar que era una bomba’

Ciudad Juárez- Fue un estruendo que no se imagina, yo llegué a pensar que era una bomba”, expresó Ernesto Munguía, vecino afectado tras la explosión que ocurrió ayer en el interior de un domicilio entre las calles Vista Oriente y Cumbre de la Cuesta en el fraccionamiento Vista de la Cumbre.

“Imagínese, llegó un momento en que explotó y dejó una vibración de por lo menos unos 10 ó 15 segundos, ¡siguió vibrando el piso!, y no vi luz, no hubo una flama como tal, fue nomás el estruendo interno, reventó todo y automáticamente sofocó la flama, fue algo muy curioso”, narró.

En un recorrido de El Diario se contabilizaron al menos nueve casas afectadas con vidrios rotos en ventanas, escombro en techos y dos de ellas con daños considerables en automóviles.

De acuerdo con afectados, el hecho se registró a las 5:00 de la mañana y hasta mediodía los escombros de bloques, ladrillos, cercas de lámina, películas dvd y hasta un trapeador en trozos, permanecían en la calle que fue acordonada.

El domicilio de Munguía se ubica justo al lado del sitio donde tuvo origen la explosión, su techo quedó saturado del material de construcción quebrado; las ventanas de su hogar también se reventaron con el estruendo y una camioneta que utiliza para su negocio –venta de segundas– quedó dañada en techo y vidrios.





Presentan daños al menos 9 casas

Mi esposa entró en un estado histérico tremendo, no se imagina, dormida y de pronto una explosión al lado de la casa y con dos nietos recién nacidos… nos costó trabajo calmarla, mis nietos estaban llorando, es una escena que wow, fue un caos”, relató.

“La crisis duró unos 20 minutos en lo que entendíamos qué había pasado, porque yo salí a auxiliar; la persona de arriba me dijo ‘ayuda’, le dije ‘mi amigo, no puedo bajarlo, no puedo ni siquiera brincar, siéntese por favor, hínquese y acuéstese y no se mueva por si trae una fractura’, y ya hablé yo al 911”, dijo.

Concepción Adame, otra vecina afectada, expuso que eran las 5:00 de la mañana cuando escuchó un ruido muy fuerte y creyó que su techo se estaba derrumbando, porque cayeron láminas y bloques de la vivienda de enfrente, donde ocurrió la explosión.

Una de las cercas de lámina cayó en su patio y quebró los cristales de su automóvil, además de que su casa es una de al menos nueve que quedaron sin ventanas por el estruendo.

Munguía señaló que hoy martes acudirán a la Dirección de Protección Civil para solicitar el dictamen y levantar un acta de hechos a fin de saber quién es responsable para pagar por los múltiples daños, aunque esperan que la dueña de la vivienda, de nombre Verónica, sea quien responda.

No obstante, la propietaria expresó en el sitio que no procedería el pago a los afectados por tratarse de un accidente, pero no hizo más comentarios al respecto, únicamente tomó fotografías e ingresó al domicilio.

Por su parte Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil, adelantó que existe la posibilidad de que haya sido un acumulamiento de gas, pero informó que la investigación sigue en proceso.

“Ahorita todavía estamos con la investigación para ver cómo fue que sucedió todo, que seguro es lo que comentan los vecinos, que se acumuló el gas”.

Expuso que la propietaria del domicilio afectado acudió para asegurar que pagará los daños, pese a que el espacio donde ocurrió el hecho era rentado a otra persona. (Abril Salgado / El Diario)





asalga[email protected]