Exploran el mundo sin salir de Juárez

Ciudad Juárez.- Los tres hijos de Lizbeth Guadalupe llegaron desde la colonia Morelos para disfrutar la celebración del Día del Niño en el zoológico del Centro Recreativo San Jorge.

Como ellos, mil niños de las estancias infantiles de Ciudad Juárez se divirtieron y aprendieron sobre las 350 especies de animales que alberga el refugio.

La celebración fue organizada por la dirección del Instituto Chihuahuense del Desarrollo Integral Infantil (ICHIDii), en el que también interactuaron con los niños funcionarios estatales mediante la presentación de fichas informativas.

“Está muy bien que hagan estos eventos porque los niños aprenden sobre otros tipo de cosas, no sólo les ayuda en la educación, sino para que aprendan sobre los valores y el respeto por los animales”, expresó Lizbeth Guadalupe.

Clara Torres, directora del ICHIDii, comentó que para el festejo contó con el apoyo del Gobierno del Estado y la empresa Viggo, que destinó de manera gratuita una flotilla de 30 camiones para el transporte de los niños de las 30 estancias infantiles que acudieron al evento.

‘Venían felices cantando’

“De las experiencias que escuchamos en el transporte (…) es de niños que nunca habían visto una vaca hasta niños que no sabían que había un zoológico… venían felices cantando. Nos cuentan las directoras que hace mucho que no veían a los niños felices como en el trayecto al zoológico, que además de extraordinario era desconocido para la gente de Juárez y del estado de Chihuahua”, expresó Torres.

Rosalinda González, directora de Centro de Bienestar Infantil Bebitos, en Horizontes del Sur, comentó que desde hace 12 años empezó a operar la estancia, período en el que no habían tenido una fiesta organizada por el Gobierno.

La primera vez

“Es la primera vez que el Gobierno organiza un evento gratuito y tan bonito, hay muchos papás que no tienen las posibilidades económicas para traer sus niños, entonces ahorita estamos aprovechando para traer a los animales para inculcar en ellos el cuidado de los animales y del medio ambiente”, dijo González.

Durante el festejo los infantes tuvieron la oportunidad de disfrutar la música, alimentos, bebidas, dulces y juegos que entre las familias organizaron.

A la celebración acudió el secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Cerrato Castell; Sandra Elena Chávez, secretaria de Educación y Deporte del Estado; el doctor Rogelio Covarrubias Gil Lamadrid, director médico de la Secretaria de Salud del Estado, entre otros.

“Cuando me informaron que me tocó participar me pareció muy interesante convivir con ellos y compartir con ellos de alguna manera lo que aprendieron, es decir, dónde viven, qué comen, qué características tienen, e interactuar con ellos… a mi parecer una oportunidad de oro para un funcionario”, expuso el director médico, a quien le asignaron la ficha informativa del mapache.

Añadió que es una oportunidad para acercarse al zoológico y llevar brigadas de vacunación y ferias de salud.

“La responsabilidad que vamos a tener los funcionarios es tratar o interactuar con mil niños, es una ventana para traer la vacunación, programas de nutrición, es un foro extraordinario para acciones de salud”, dijo el funcionario.

En las instalaciones se tiene preparado las dotaciones de dulces de alimentos que se les proporcionaron a los festejados.

El zoológico cuenta con 350 animales de diferentes especies, entre mamíferos, aves y reptiles. La fiesta de los niños inició desde las 9:30 de la mañana y concluyó después del mediodía.

