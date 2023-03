Experimentan familias vuelos reales en el Biblioavión

Ciudad Juárez.- Interactuar con la cabina como lo hacen los pilotos, aprender sobre los aviones y lanzarse sobre un tobogán fueron parte de las actividades que familias juarenses realizaron en su visita al Biblioavión, que durante el fin de semana abre sus puertas al público en general.

Samanta González Domínguez fue una menor que ayer visitó la biblioteca junto a su padre. Detalló que ésta es la primera vez que conoció el interior de un avión, lo que le provocó gran emoción e ilusión por abordar uno y experimentar de manera real un vuelo.

PUBLICIDAD

Detalló que el momento que más disfrutó fue cuando les presentaron un video sobre los aviones más peligrosos del mundo, así como conocer la cabina, donde tuvo la oportunidad de ponerse el sombrero que utilizan los pilotos.

“Es la primera vez que vengo a esta biblioteca, me gustaron mucho los libros y un video que era de los 10 aviones más peligrosos del mundo, me hicieron reír mucho, me gustó mucho conocer el avión, cuando entré a la cabina andaba moviéndole, me puse el sombrero (de capitán), pero no me quedó”, dijo la menor emocionada por vivir dicha experiencia.

Uno de los guías, que decidió omitir su nombre, señaló que el recorrido es en tres partes: primero los visitantes conocen la cabina, después interactúan en una computadora en la que encuentran diferentes libros virtuales, y finalmente se proyecta un video que aborda la simulación de un aterrizaje; la experiencia termina cuando las personas se lanzan por el tobogán. “El Biblioavión consta de libros virtuales, se manejan libros de Walt Disney, libros tipo ‘Harry Potter’, en la plataforma tenemos tres nubecitas en las que se manejan videos y libros con los que se puede interactuar”, dijo.

Detalló que de lunes a viernes reciben la visita de diferentes escuelas de la localidad, en las que un piloto experimentado les habla a los alumnos sobre las partes del avión, mientras que el fin de semana las puertas están abiertas para el público en general.

Añadió que las personas que visitan este inmueble son principalmente juarenses, aunque también acuden de diferentes estados del país, así como de El Paso, Texas.

De lunes a viernes el Biblioavión está abierto de 8:00 de la mañana a 15:00 horas, mientras que los sábados y domingos el horario es de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde para el público en general.