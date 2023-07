Expectantes, servidores de la nación en Juárez

Empleados de la Secretaría del Bienestar en Juárez refirieron permanecer a la expectativa de si podrían ser despedidos o no, luego de que en la ciudad de Chihuahua, servidores de la nación denunciaron el despido injustificado de hasta 70 trabajadores.

“Supimos lo que le pasó a los compañeros de Chihuahua y aquí no nos han dicho nada, pero pues, si llegar a pasar, espero que nos avisen con tiempo”, comentó uno de los empleados de oficina en la sede de la dependencia, ubicada en la plaza comercial El Paseo y que prefirió el anonimato.

PUBLICIDAD

En Juárez hay una nómina de 262 trabajadores eventuales, quienes laboran bajo contratos con plazos que van desde un mes hasta los tres meses y que tienen que ser renovados constantemente, informó Elizabeth Guzmán

Argueta, coordinadora regional de los programas del Gobierno federal.

“No tenemos ninguna incidencia aquí, estamos trabajando con prioridad”, comentó la funcionaria federal; sin embargo, se trató de obtener una versión oficial del delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa y, a través de mensajería, adelantó que enviaría un audio con una postura oficial, que no fue recibido al cierre de la edición.

Los primeros despidos en la ciudad de Chihuahua fueron para personas contratadas bajo honorarios, lo que también fue condenado, ya que consideraron que se trata de modelos como el outsourcing donde no generan antigüedad, no tienen prestaciones y pueden ser removidos al no renovarse sus contratos; no obstante, en esta ocasión los despidos los hacen antes de que sus contratos concluyan.

Al tratarse de lo que se estima que sean más de 100 personas, estos despidos afectarían también el trabajo que se realiza en Bienestar, consideraron afectados. Ante esta situación, los afectados en la ciudad de Chihuahua mantienen desde hace días una manifestación pacífica con el cierre de las oficinas ubicadas en la avenida Ocampo, pues destacaron que buscan un trato digno por parte de las autoridades, así como que se pueda recuperar los contratos para ellos, pues señalaron que se trata de despidos injustificados.

Exempleados de la Secretaría del Bienestar y compañeros que aún son empleados pero que se consideraron en riesgo, señalaron que si bien trabajan por contrato, muchos de ellos fueron despedidos antes de culminado el mismo de forma exprés con mensajes de Whatsapp e incluso durante la madrugada.