Exoneran de homicidio a presunto ‘azteca’

Un presunto integrante de la pandilla “Los Aztecas” fue encontrado inocente de haber cometido un homicidio ocurrido en mayo del 2018. En el juicio oral quedó probado que la víctima recibió unos 15 impactos de bala pero no se acreditó que el detenido fuera quien lo baleó.

El exonerado es Alexis Alfredo Aguirre Madrid, cuya libertad se ordenó pero él enfrenta otro proceso penal por un asesinato sucedido entre los días 24 y 26 de mayo del 2018.

El asesinato de José Rosario Flores Morales sucedió el 10 de mayo del 2018 alrededor de las 14:30 horas en las calles Rafael Velarde y Amado Nervo de la colonia zona Centro. La causa de muerte de él fue laceración craneoencefálica consecutiva a los impactos de impactos de bala que recibió en el cráneo.

Al emitir el fallo absolutorio el titular de un Tribunal de Enjuiciamiento, Carlos Jaime Rodríguez, señaló que en el juicio oral número 79/2019 se probó la muerte violenta de la víctima con la declaración de una agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quien declaró ante esa autoridad que el 10 de mayo estaba realizando un recorrido pedestre en la zona antes referida y escuchó unas 15 detonaciones de arma de fuego por lo que se acercó al lugar de origen.

La testigo dijo que al acercarse al cruce de Rafael Velarde y Amado Nervo vio a un masculino tirado bocaarriba con impactos de bala en el rostro, en el interior de un puesto de aguas frescas y junto a una mesa que tenía tres jarras y acompañado de una mujer que estaba llorando.

Además se recibió la declaración de una hermana de la víctima, quien lo identificó; y de un perito en criminalística forense quien refirió haber tomado 74 fotografías de la escena del crimen y localizó seis casquillos percutidos, tres proyectiles y manchas rojas.

“Con el caudal probatorio se acreditó en demasía los hechos que acusa el MP, siendo así que los medios de prueba analizados se engarzan de forma armoniosa con las testimoniales de las autoridades que acudieron al lugar de hechos, así como el perito en criminalística de campo que le dan a este Tribunal la certeza que José Rosario Morales perdió la vida en hechos constitutivos del delito de homicidio… los elementos probatorios anteriormente analizados resultan ser insuficientes para de manera directa acreditar la partición de Alexis Alfredo Aguirre”, dijo el juez.

El juzgador también expuso que de la declaración de un testigo protegido uno se “advierten una serie de fragilidades para el que juzga”. Enseguida precisó que esa testigo no aportó datos sobre el pistolero ni se explicó al Tribunal cómo el MP dio con Aguirre Madrid además no hubo entrevistas a otros testigos pues en el lugar estaban instalados otros puestos y se hallaba el dueño del negocio en donde mataron a José Rosario, no se obtuvo el perfil genético de la sangre asegurada ni huellas dactilares.

El juez dijo que ni siquiera hubo congruencia respecto al lugar donde se localizó el cadáver de la víctima, pues en el escrito de acusación el MP dijo que fue en Rafael Velarde y Vicente Guerrero y en realidad estaba a una cuadra de ese cruce.





[email protected]