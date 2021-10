Éxodo deja derrama de casi 20 mdp a la ciudad

Ciudad Juárez— Los miles de migrantes que han llegado entre 2019 y 2021, con el fin de ir a Estados Unidos, han dejado una derrama económica a Ciudad Juárez de casi 8 millones de dólares, alrededor de 20 millones de pesos, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU).

Se trata solamente del gasto directo en los conceptos de renta de vivienda, alimentos, transportes y ropa, por quienes han vivido aquí hasta por más de dos años y medio, informó su coordinador local, Alex Rigol.

“No se cuentan empleos en maquilas, no se cuentan empleos en pequeñas o medianas empresas; estamos hablando de cuánto se gastaron las personas migrantes en papas en la tienda de la esquina, estamos hablando de cuánto dinero pagaron en las rentas que ocuparon en las colonias del centro, estamos hablando de cuánto se gastaron en la ruta. Solamente es el gasto básico: 8 millones de dólares, de personas que no tienen condición de estancia regular, que no tienen una posibilidad formal de insertarse laboralmente”, explicó.

Según el desglose realizado por la OIM, el mayor gasto de los migrantes en esta frontera ha sido en alimentación, en la cual han gastado aproximadamente 3 millones 545 mil 587.50 dólares, equivalentes a 70 millones 911 mil 750 pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio a 20 pesos.

El segundo rubro de mayor derrama para la ciudad ha sido el pago de las rentas, ya que se estima que han pagado 3 millones 434 mil 150 dólares, equivalentes a 68 millones 683 mil pesos, con un promedio de una renta por cada cuatro personas que no han estado en los albergues y sin contar el gasto que realizaron los miles de cubanos en los hoteles de la ciudad durante 2019.

De acuerdo con los relatos de los caribeños a El Diario durante 2019 y 2020, las rentas que pagaron por hasta dos años iba desde 6 mil hasta los 12 mil pesos mensuales por vivienda, mientras que en algunos casos se les rentaba un solo cuarto, con un baño compartido, por hasta mil 500 pesos al mes.

En ropa, la OIM estimó que los migrantes que han llegado a la ciudad han gastado aproximadamente 515 mil 122.50 dólares, equivalentes a 10 millones 302 mil 450 pesos; mientras que en gastos de transportación el estimado es de 343 mil 415 dólares, equivalentes a 6 millones 868 mil 300 pesos.

En total, la derrama económica que han dejado los miles de migrantes hasta el 18 de octubre pasado, sin contemplar la derrama indirecta generada por la ayuda humanitaria ni los empleos, es de aproximadamente 7 millones 838 mil 275 dólares, equivalentes a 156 millones 765 mil 500 pesos.

Dicha derrama incluye principalmente a los migrantes que fueron retornados a Ciudad Juárez por el gobierno de Donald Trump, a través del programa “Quédate en México”, entre el 21 de marzo de 2019 y el 20 de enero de 2021, para que esperan su proceso de solicitud de asilo político en esta frontera; a quienes han sido expulsados por los gobiernos de Trump y Joe Biden bajo el Título 42 y los mexicanos desplazados.

Según el último informe del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de marzo de 2019 a enero de 2020, un total de 71 mil 036 personas fueron retornadas por el Gobierno de Trump a México, entre ellas cerca de 23 mil a Ciudad Juárez.

Y de acuerdo con las estadísticas de OIM, las administración de Biden recibió de febrero a agosto de este año a a 13 mil 256 personas bajo MPP, 5 mil 747 de las cuales ingresaron a través de Ciudad Juárez, para que pudieran esperar su proceso de asilo dentro de Estados Unidos; sin embargo, la cancelación del programa impidió que todos los migrantes lograran ingresar al vecino país. (Hérika Martínez Prado)

Concepto Total (2019-2021) Total( 2019-2021) (USD)

Moneda nacional Tipo de cambio: 20.00

Vivienda/Renta* $68’683,000 $3’434,150

Alimentos $70,911,750 $3’545,587

Transportes $6’868,300 $343,415

Ropa $10’302,450 $515,122

TOTAL: $156’765,500 $7’838,275

*Se calcula una renta por cada 4 personas (Sólo fuera personas fuera de albergues) No incluye hospedajes en moteles/hoteles

FUENTE: Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (Octubre 2021)