Exigirán señalización a contratistas

David Cruz / El Diario / Tramo poco iluminado en el Paseo Triunfo de la República, casi esquina con Vicente Guerrero

Ciudad Juárez— La falta de iluminación y señales luminosas en algunos de los frentes de obra que existen en Ciudad Juárez como la segunda ruta troncal (BRT-2), pretroncal Gómez Morín o corredor multimodal, y que han provocado varios accidentes en lo que va del año, obligaron a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) a reforzar las labores de inspección para exigir a los contratistas, reponer cualquier señalética para evitar choques u otros incidentes.

Gustavo Elizondo Aguilar, titular de la dependencia indicó que la falta de señalamientos, principalmente luminosos en las zonas de construcción, es un tema que analizaría de manera directa con el subsecretario de Obras Públicas Zona Norte, Roberto Barraza, con la intención de exigir a los contratistas que se cuente con señalética de manera permanente, sobre todo en la noche.

“Sé también que los contratistas han dañado algo de lo que es la red eléctrica con la maquinaria, pero nuestro compromiso es reparar cada una de las afectaciones, cualquiera que éstas sean; sin embargo, la iluminación de las calles corresponde a una responsabilidad del Municipio”, dijo.

El funcionario estatal afirmó que actualmente, la SCOP supervisa los trabajos de imagen urbana y semaforización de las obras civiles, por lo que se está realizando un levantamiento topográfico y revisando el tema de incorporaciones y salidas de carriles, así como los radios de giro en retornos. Asimismo reiteró que con estas labores, se buscará que haya iluminación adecuada durante todo el recorrido por donde se desarrollan construcciones.

Por otra parte, destacó que la dependencia ha recibido quejas por parte de los contratistas sobre robos y daños a los señalamientos instalados, sin embargo, comentó que éstos deberán ser repuestos por las empresas a pesar de los apoyos que se han recibido por parte de Seguridad Vial.

Tan sólo en lo que va del año, más de diez accidentes, algunos de ellos de gravedad, se han registrado en áreas de construcción como la avenida Tecnológico, Las Torres, Francisco Villarreal, Juan Pablo II, Paseo Triunfo de la República y Gómez Morín, según archivo periodístico.

Aunque la mayoría de estos percances ocurrieron durante el día, los afectados atribuyeron que la causa del accidente había sido la falta de señalización por las obras.

Respecto a esta situación, el administrador de la Ciudad, Víctor Ortega, comentó que la falta de señalamientos e iluminación ha sido una solicitud constante que el Municipio ha hecho al Gobierno del Estado con el fin de prevenir accidentes.

“La Coordinación de Seguridad Vial cuando pide una licencia de construcción emite un dictamen que se entrega al contratista, ahí se especifican todos los requerimientos como el uso de conos, trafitambos, luz y todo lo que sea necesario; ha sido una de las exigencias constantes al Estado, a lo que ellos contestaron que a veces se los vandalizan o se los roban, pero aún así tienen que seguir poniéndolos porque es una obligación, el no hacerlo nos genera accidentes y algunos de ellos graves”, dijo. (Eduardo Lara)

Ortega Aguilar explicó que en el caso de las obras que se desarrollan sobre avenida Tecnológico, en algunos tramos el Municipio no ha podido entrar adecuar el alumbrado debido a que aún no se terminan los trabajos de edificación, mientras que en el multimodal, las construcciones de pasos deprimidos y elevados contemplan la instalación de arbotantes en el proyecto, por lo que al no estar terminado, la vialidad luce a oscuras.

Sobre los daños a la infraestructura por las obras, el administrador refirió que uno de los puntos en donde se generó una mayor afectación a la instalación eléctrica es la avenida Heroico Colegio Militar, debido a los trabajos de la ciclovía, sin embargo, reiteró que en los trabajos de la BRT-2 son en donde más omisiones se han detectado.

“Los paraderos han sido la constante solicitud para poder dejar la infraestructura y se conecten, además de que hagan de nuestro conocimiento qué lámparas son las que van a usar para que la ciudad se quede con la iluminación adecuada. estamos esperando que terminen ellos para poder entrar nosotros”, afirmó. (Eduardo Lara)

