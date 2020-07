Exigirán panistas elecciones internas

Ciudad Juárez— Militantes panistas en Juárez exigirán a la dirigencia estatal de Acción Nacional (PAN) el método de elección interna para candidatos, luego de que iniciaron las mesas de diálogos con aspirantes por ese partido en algunos municipios de la entidad.

“Ahorita estamos haciendo un ejercicio donde le estamos marcando a la militancia y se les está preguntando qué método desean ellos para elegir candidatos, el ejercicio lo empezamos esta semana, pero la tendencia va a que la militancia quiere elecciones internas”, destacó el presidente del comité local del PAN, Joob Quintín Flores Silva.

Esta semana, la dirigencia estatal de Acción Nacional inició con las mesas de diálogo con quienes aspiran a ser candidatos a ocupar un cargo público en el próximo proceso electoral, a puerta cerrada en algunos municipios del estado. Para Juárez todavía no hay fecha para realizar el acto.

Las pláticas estarán encabezadas por la presidenta estatal del partido Rocío Reza Gallegos y no serán abiertas al público, debido a las restricciones de reunión de personas generadas por la contingencia sanitaria.

Las mesas de diálogo tienen como finalidad ver los perfiles de los aspirantes que se posicionan en diferentes candidaturas. En municipios grandes como Juárez todavía no hay fecha para su aplicación, reconoció Flores Silva.

“Para Juárez aún no hay fecha, por lo que representa Juárez en distritos locales y federales se le estaría dando un tiempo especial. Me gustaría que fuera lo más pronto posible, ya estamos a 11 meses de la elección y hay que definir primero nuestro método de elección y con ello el género de los distritos”, consideró el dirigente.

Flores Silva mencionó que la celebración de elecciones de candidatos internas no dividirá al partido como se sostiene en varios grupos políticos dentro del PAN.

“Tenemos un padrón confiable no le veo la justificación de por qué no irnos a internas. No es justificación de que saldríamos divididos o peleados por las internas, eso es un mito. Cuando hay una designación entonces sí salimos divididos”, comentó.

