Exigen universitarios resolver caso de abuso contra compañero

Ciudad Juárez— A un mes de que un estudiante de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue arrestado y presuntamente golpeado y abusado sexualmente, miembros del colectivo Uni Unida pidieron ayer a las autoridades una clara resolución del caso.

El 24 de febrero, el universitario fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), mientras caminaba hacia su casa después de una fiesta, pero las afectaciones le provocaron un desfase en el tiempo, por lo que no recuerda cuándo fue agredido sexualmente.

Dos días antes, el viernes 22 de febrero, Rafael Alejandro Romero Córdova, estudiante de la licenciatura en Derecho murió apuñalado en el exterior del bar Cervecería 19.

“Archivos periodísticos señalaron cuatro culpables basados en videos captados por las cámaras de seguridad. La Policía Municipal capturó a dos sospechosos frente al local. Actualmente, se ha considerado como un caso resuelto en tanto se dictó una sentencia de dieciséis años a José Rodolfo Rivas Navarro”, destacaron los universitarios.

Los hechos ocurridos en febrero han generado inconformidad en la comunidad universitaria, con “un sentimiento de impotencia y vulnerabilidad que nos une en la exigencia de justicia”, señalaron.

A través de un pronunciamiento que envió a El Diario, el colectivo Uni Unida dijo aceptar que se trata de un movimiento es político no partidista, es decir, “políticos en tanto estamos organizándonos, según las exigencias que nos son posibles como ciudadanos que participan en el proceso de la democracia, con el fin de denunciar actos de injusticia la ciudad en la que vivimos donde crecimos en la que nos desarrollamos; no obstante, ello no implica, de ningún modo, inclinaciones hacia partidos o representantes políticos”, por lo que aseguraron ser un grupo “diverso, plural y apartidista”.

El colectivo que se dijo 100 por ciento estudiantados, pidió la suspensión de los policías municipales implicados en el caso en tanto no se esclarezcan los hechos ante la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Como universitarios, como juarenses, como mexicanos, como seres humanos, como iguales en derecho y dignidad: ¡reiteramos la exigencia generalizada de justicia!”, apuntaron.