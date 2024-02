Exigen un alto a la violencia de género

Ciudad Juárez.- Durante 2024, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez ha documentado el asesinato de 21 mujeres, por lo que ayer exigió un alto a la violencia de género y feminicida en la frontera.

De acuerdo con la organización, en enero fueron victimadas 13 mujeres y ocho más en lo que va de febrero, mientras que solamente en el primer mes del año la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia (FEM) recibió 475 denuncias por violencia familiar.

“El punto de hacerlo visible es que vean que sigue pasando, sigue dándose y que vean que las víctimas tienen una voz también”, dijo Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la organización que acompaña a mujeres y madres de mujeres que han sido víctimas de desaparición, trata, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio.

Entre las familias que acompañan se encuentran madres de víctimas de desaparición, trata y feminicidio de 2009 y 2010, por lo que la activista lamentó que 15 años después los delitos continúen ocurriendo en la ciudad.

“Todas las mujeres, todos los hombres que identifiquen una situación de violencia, que acudan a una instancia para que los puedan asesorar y sean atendidos adecuadamente, así se previene el feminicidio”, apuntó Cortés.

Solicitan academia con

perspectiva de género

También exigió a la FEM que tenga una academia con perspectiva de género para sus agentes, para que los servidores y las servidoras públicas atiendan con dignidad, con celeridad y con cuidado de los derechos humanos a todas las victimas de todos los delitos.

La activista destacó que las mujeres migrantes también deben de ser atendidas adecuadamente en todas la instancias gubernamentales, ya que la FEM debe de ser un espacio para atender adecuadamente a todas las víctimas, nacionales e internacionales.

“No están solas, estamos con ellas, pedimos por ellas. El tema principal es que si no hay una denuncia de desaparición, si no hay quien esté identificando ese cuerpo la investigación no se va a dar”, indicó.