Exigen transportistas procesos de licitación transparentes

Ciudad Juárez— Transportistas de Ciudad Juárez exigieron una vez más al Gobierno del Estado garantizar procesos de licitación transparentes y claros para la otorgación de concesiones de las rutas pretroncales del Bravobús, luego de que en días pasados, las autoridades publicaron una fe de erratas, en donde indicaba haber omitido especificaciones técnicas sobre las unidades que serían utilizadas.

En la fe de erratas, se hicieron correcciones sobre las bases referentes a las especificaciones técnicas de los autobuses, entre ellas que deberán contar al menos un validador compatible con la tarjeta sin contacto del sistema de cobro, timbres, pasamanos verticales, así como puertas derechas; además de que se generó confusión entre camiones denominados articulados y vehículos “patrón”, aspectos que también fueron modificados.

El Estado adjudicó estas omisiones a un “carácter involuntario”, por lo que transportistas en Ciudad Juárez exigieron a las autoridades procesos licitatorios más claros para participar.

“Nosotros seguimos a favor de la modernización del transporte, pero no veo que esto termine, hay que hacer una auditoría para hacerle saber al Gobierno que están mal, están haciendo puras cochinadas, no hay garantía de un proceso transparente, todo lo están haciendo en lo oscurito; así no podemos embarcarnos nosotros con camiones nuevos, si no vemos nada claro”, dijo Matías Prieto Torres, de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio en esta frontera (Untrac).

Piden piso parejo

Por su parte, Alberto Holguín, director operativo de la línea Poniente-Sur también reprochó a las autoridades este tipo de omisiones, cuando desde hace semanas se les ha exigido un proceso transparente y con reglas claras para todos los participantes en las licitaciones.

“Hemos venido solicitando que todo sea claro, que sea un piso parejo y con reglas específicas, para que no estén ocurriendo este tipo de situaciones, de nuestra parte se ha aportado todo para sacar este proyecto de modernización adelante, pero con estas cosas no vemos procesos transparentes, que al final, terminan por afectar más al usuario, con estos contratiempos, se retrasa todavía más la llegada de ese transporte que las personas esperan y se merecen”, aseguró.

Apenas en marzo pasado, concesionarios del transporte público sostuvieron una serie de reuniones con funcionarios de Gobierno del Estado para analizar temas referentes a los procesos de licitación, debido a que consideraron que no existían reglas claras para la adquisición de concesiones para operar las rutas troncales y alimentadoras en esta frontera.

elara@redaccion.diario.com.mx