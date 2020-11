Exigen solución vecinos de Siglo XXI

Años de trabajo para construir su casa de adobe o de madera fueron tirados el jueves pasado en la colonia Ampliación Siglo XXI, donde personal de la Dirección de Asentamientos Humanos derribó viviendas para iniciar obras de rehabilitación del dique “Pico del Águila”.

“Yo tengo siete, ocho años aquí, por qué en ese período, por qué no vino Asentamientos Humanos cuando empezamos a hacer el primer cuarto, ¿por qué no vino? Nunca vinieron a avisarnos”, mencionó Francisco Carmona González.

Así como él, otras familias reclaman sus pertenencias y sus casas, y por ello ayer fueron a la Presidencia municipal a tratar de encontrar una solución a la situación.

“Estamos pidiendo que nos respeten las casas y que no nos muevan de ahí de la colonia”, mencionó Modesto Pineda de Gaona, quien dijo que son 27 familias las que quieren desalojar del lugar.

Dijo que el jueves personal de Asentamientos Humanos derribó dos casas de adobe y seis de madera.

“Sí vivía gente, hasta sacaron a unos niños, los policías los sacaron a la fuerza, de hecho, hay un video de cómo los policías sacaron a los niños y metieron la máquina”, aseguró.

El director de Titulación y Regulación de Asentamientos Humanos, Martín Pacheco, aseguró que las casas que derribaron no estaban habitadas, y dijo que son 20 viviendas las que se tienen que desalojar de la zona para realizar obras de ampliación del dique Pico del Águila.

“Además ahorita no estamos viendo que sean viviendas irregulares, estamos viendo la seguridad de las personas que se nos están asentando en áreas de alto riesgo, es por eso que iniciamos la intervención”, aseguró el funcionario.

Sostuvo que las casas que se derrumbaron el jueves no estaban habitadas y que eran utilizadas como bodega.

“Se les notificó ayer a las que estaban habitadas que deben desalojarse, en un tiempo prudente”, mencionó.

Sin embargo, Rocío Martínez aseguró que este jueves fue a la tienda junto con su esposo y cuando regresó a su hogar ya lo habían tumbado.

“Se llevaron los tráilers todas nuestras cosas, nos dejaron sin nada, la madera también se la llevaron, ahora con qué vamos a hacer un cuartito, nos quedamos con los colchones aquí, yo al niño lo tengo malo, no puede estar en el frío. No tenemos a donde ir, este era el único cuartito que teníamos”, aseguró la madre de familia, quien dijo que habita en el lugar desde hace unos cuatro años.

Cruz Jiménez, quien tiene ocho años viviendo allí, aseguró que donde viven nunca se inunda.

“Yo pienso que si estuviera en riesgo no fincaría sabiendo que estoy en riesgo, como madre de mi’jo me dolería llevarlo al matadero, sabemos que no estamos en riesgo, si no no estaríamos peleando. Así como está la situación estamos más en riesgo morir de frío, de hambre o de la pandemia, porque nos están dejando sin nada, es más probable que muramos de eso que de ahogados”, señaló.

Los vecinos acudieron ayer en la mañana a la Presidencia municipal con el regidor autónomo Óscar Arturo Gallegos González, quien los acompañó con el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, para encontrar una solución al problema.

“No podemos dejar a las familias desamparadas, además que hay niños y adultos mayores que se quedaron sin un techo, como funcionario y servidor público mi obligación es ayudarlos a encontrar la solución”, mencionó.

El administrador de la Ciudad acordó con los vecinos y el regidor sostener una reunión de seguimiento el próximo lunes.

A las familias que realmente habitan en el lugar se les presentará la opción de una reubicación a un terreno municipal, así como la posibilidad de apoyarlos con material de construcción, informó el Municipio en un comunicado.

El funcionario explicó que los desalojos se realizaron por requerimiento del Gobierno federal, debido a que en dicha zona se aplicarán recursos económicos para implementar obras de infraestructura hidráulica destinadas a la ampliación del dique Pico del Águila.