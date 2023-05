Exigen seguridad en secundaria Federal 16

Ciudad Juárez.- Padres de familia de la escuela secundaria Federal 16, ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol, exigieron ayer ser atendidos por los directivos para manifestar su preocupación por la violencia que asecha a la escuela, tanto adentro como afuera.

Mencionaron que uno de los hechos detonantes fue la agresión con un arma blanca que sufrió un padre de familia el pasado jueves, quien no solo fue navajeado por un exalumno, sino, golpeado por varios alumnos que forman parte de la misma pandilla del agresor.

PUBLICIDAD

Señalaron que el victimario que, de acuerdo al parte que emitió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), tiene 14 años de edad, era alumno del plantel pero fue expulsado, por lo que tiene amigos dentro, que son quienes también agreden a más estudiantes y los esperan a la hora de salida.

“Pero antes de la pelea fue lo de aquí adentro, eran dos los que traían pleito y uno le mandó hablar a los de afuera y lo golpearon, eran ocho contra un chavalito y luego se metió el papá y se metieron más, pero de los que golpearon al señor eran de adentro de la escuela, querían seguirle pegando y le dije yo a un chavalito que no y me dijo el niño que le había pegado a un menor pero le digo ‘tus amigos eran muchos’, lógico que su papá se iba a meter a defender a su hijo”, narró una madre de familia, quien además aseguró que la escuela ya tenía conocimiento de los antecedentes.

“Estamos manifestándonos por lo que pasó la semana pasada pero aquí las peleas son de a diario y si no es aquí se van a pelear atrás del González, atrás del Superette o se meten a la colonia de aquí y hacen sus riñas”, dijo otra de las manifestantes.

Durante la hora de salida del turno matutino y de entrada del turno vespertino, se observó un grupo de jóvenes ajenos al centro educativo, incluso uno de ellos con una navaja, por lo que los padres mencionaron que esa situación se observa diariamente y que son ellos quienes generan la violencia dentro y fuera de la escuela.

“Todos esos que están ahí forman parte de esa pandilla y faltan más, si atacaron a un hombre imagínese a uno que es mujer, imagínese si yo me meto a defender a mi hija, de hecho a ella ya me la traían que me la iban a golpear, que la esperaban a la salida”, dijo otra de las madres que acudió a la protesta.

El grupo de unos 20 padres esperaba ser atendido por la subdirectora pero la prefecta les indicó que solo entrarían cinco.

“El ataque ocurrió de aquel ladito y es alrededor de la escuela, entonces sí necesitamos seguridad para nuestros hijos, el muchacho era alumno pero lo corrieron y aquí viene a pelear con los chamacos afuera de la escuela, sigue viniendo a molestar y viene acompañado de varios”, mencionaba otra de las madres.

Entrevistada por El Diario, la subdirectora Nara Arroyos reconoció que existe un problema de violencia dentro de la escuela y dijo que ellos mismos notifican a los padres cuando ocurren ese tipo de problemas y también se da aviso a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“Ahora fue ese niño mañana sabrá Dios, ¿Qué pueden esperar que pase algo peor para reaccionar? Hacer algo también las autoridades, tenemos que hacer algo también los padres de familia, tenemos que hacer un conjunto tanto autoridades, como maestros y nosotros”, dijo otra de las madres.