Exigen seguridad afuera de Cobach 7

Ciudad Juárez.— Estudiantes, madres y padres de familia protestaron la tarde de ayer en el exterior de las instalaciones del plantel número 7 del Colegio de Bachilleres (Cobach) para exigir atención desde una perspectiva de género, y que se proporcione vigilancia en las inmediaciones para que al concluir la jornada escolar se sientan seguras durante el regreso a sus casas.

La manifestación surgió luego de que el pasado martes un grupo de estudiantes denunciara públicamente por redes sociales que, al salir del turno vespertino, presenciaron el momento en que una alumna fue llevada por la fuerza en un vehículo; no obstante, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal y autoridades de Cobach señalaron que no se confirmó lo sucedido.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estudiantes exhortaron a las autoridades educativas del plantel a tratar con mayor empatía las denuncias realizadas, pues aseguraron que ante el temor de que fuera verdad que una alumna hubiera sido llevada por desconocidos, algunas rompieron en llanto y la respuesta de docentes y prefectos fue burlarse de ellas y llamarlas exageradas.

“Nos metimos a la escuela temblando y llorando y los maestros hasta se reían, y nos decían que no exageráramos”, dijo Diana, estudiante de sexto semestre, quien ayer acudió con otras estudiantes al exterior del plantel y en compañía de madres y padres de familia portaron cartulinas en las que plasmaron sus exigencias, como seguridad para la hora en que se retiran de la escuela.

“Pido mayor seguridad para mi hija y para todos los alumnos: cuando se terminan las clases no los dejan permanecer en el plantel y se tienen que ir y aquí nadie se hace responsable si algo les sucede, deberían solicitar rondines en el área”, dijo la señora Ana, quien solicitó no ser identificada por temor de represalias en contra de su hija.

Minutos después del mediodía, un grupo de estudiantes, algunas portando sus uniformes de Cobach, se pararon frente a la puerta principal del plantel y, alzando sus carteles por el aire, comenzaron a entonar la letra de “Canción sin miedo”, como exigencia a un alto a la violencia de género y mayor atención sobre este tema por el personal educativo del subsistema, quien rechazó salir a atenderlas y escuchar sus posicionamientos.

Ante la situación, la coordinadora de la Zona Norte, Laura Robledo, señaló que los rumores surgieron luego de que una adolescente sintió amenazada su seguridad por la presencia de un vehículo sospechoso y lo alertó tanto en el plantel como en redes sociales, por lo que el subsistema solicitó la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.