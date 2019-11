Exigen respetar zona en la Club de Leones

Padres de familia de la escuela primaria estatal Club de Leones, ubicada sobre la avenida Manuel Gómez Morín, a unos metros del cruce con el Paseo de la Victoria, aseguran que tanto los alumnos como sus familiares que acuden a llevarlos o a recogerlos, se encuentran en un constante riesgo, debido a que los conductores no respetan los límites de velocidad de la zona escolar.

Por tratarse de una avenida transitada, la mayoría de los autos circulan a exceso de velocidad, pese a que a las horas de entrada y salida muchos de ellos tienen que atravesar la calle.

“Aquí hacemos guardia y hay bastantes conductores que no respetan, un día iban a atropellar a una mamá, aquí está bien peligroso, yo tengo poco en esta escuela, no sé si ya haya sucedido algún accidente antes”, mencionó Luisa Erazo.

Pese a que en el lugar se encuentra un semáforo intermitente y que el límite permitido en la zona escolar es de 30 kilómetros por hora, las unidades no disminuyen la velocidad y quienes intentan cruzar la calle deben permanecer en la parte de en medio para poder correr y atravesar.

“Por lo regular no respetan el límite de velocidad, la semana pasada me tocó que los de la guardia le hicieron la parada a una camioneta y se fue. Lo que necesitamos aquí es un semáforo peatonal, porque los que se estacionan en las plazas de enfrente es un desastre para poder cruzar, yo me imagino que ya han pasado accidentes, a la velocidad que vienen es imposible frenar”, mencionó Karen Ramírez, madre de familia.

“Ya van dos o tres veces que los carros quedan al ras de la unidad de Tránsito o por ejemplo los carros que vienen de la RCA para acá, uno les hace el alto y no, no se paran y me imagino que por aquí pasan todos los días, tenemos miedo que alguien pueda ser atropellado”, agregó María Elena Amezcua, quien también acudió a recoger a su hijo.

Los padres insistieron que la zona requiere un semáforo peatonal que obligue a los automovilistas a detenerse.