Exigen reparar cuenca del río Bravo tras daño por Centro de Convenciones

Ciudad Juárez- Integrantes del Frente por Defensa de El Chamizal se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal para pedir al alcalde Cruz Pérez Cuellar que exija a los empresarios que dañaron la cuenca del río Bravo con el proyecto del Centro de Convenciones, que reparen el daño.

Erick Salais Ortega, integrante de Árboles en Resistencia A.C., dijo que existe responsabilidad civil por parte de Exposiciones y Convenciones A.C. y el Fideicomiso que administra.

Lo anterior toda vez que el pasado 23 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) determinó que en Los Hoyos de El Chamizal no se debe construir ningún desarrollo e infraestructura, debido a que son superficies adyacentes al río sujetas a inundaciones recurrentes y deben ser preservadas de manera natural para evitar el desbordamiento del río.

Sin embargo, Salais explicó que todo fideicomiso que se constituye, debe por obligación de ley tener una aseguradora contratada a través de canales de seguros de responsabilidad civil por cualquier situación que se pudiera suscitar , en el caso particular, ellos desplegaron sin ninguna autorización más que el comodato que tenían en sus manos, afectaciones a la cuenca hidrológica que fue la preparación del suelo para levantar la construcción; una vez que instalaron la arcilla, la grava, el caliche, al impermeabilizar el suelo se disminuyó el índice de absorción de la cuenca hidrológica, es decir, le quitaron su vocación.

“Estos señores están acostumbrados a montar su casa de juguete y cuando ya no les sale, ahora sí se pasan a retirar y el presidente municipal en vez de decirles ‘a ver regrésate porque tenemos asuntos pendientes, tienes que liquidar el comodato, me tienes que responder por lo que hiciste’, no, les da de regalo un terreno y a los ciudadanos juarenses que deben el predial les quitan su casa, dense cuenta de la política que trae esta gente y salen a decir que no es cierto”, mencionó.

Dijo que se debe hacer una cuantificación del daño a través de un dictamen de impacto ambiental que indique cuánto costará reponer el suelo que dañaron.

“Que esta gente se regrese porque todavía no ha terminado efectivamente pero no para construir sino para reparar lo que hicieron”, refirió.

Indicó que el dictamen específico por este daño ambiental lo debe realizar el IMTA.

“Lo puede realizar SEDUE, lo puede realizar dirección de Ecología, pero no queremos sea así porque van a decir ‘no, no hay daño, todo salió perfecto’ y los señores no van a deber nada”, expresó.