Exigen renuncia de directora de primaria

Ciudad Juárez.- Todo un día perdido se llevó el estudiantado de la primaria Modesto Arizpe en la colonia Lomas de San José luego de un paro de actividades en exigencia por la renuncia de la directora del plantel en el turno matutino, Diana Elizabeth Soto Méndez.

Ivonne Aguilar, madre de familia, denunció a El Diario que Soto es una persona con la que no se puede dialogar, además de que ha mantenido a la escuela en condiciones deplorables y sin un afán de rendir cuentas sobre el dinero que recibe y que se gasta en la escuela.

Soto se ausentó del plantel durante este día, en atención a la recomendación de la inspectora de zona escolar, y se espera que no vuelva mañana, aún en espera de que la Secretaría de Educación y Deporte, así como la de la Función Pública ayuden a resolver la probable dimisión de la docente.

De acuerdo con Aguilar, fue en estas instancias donde se realizó la denuncia, luego de que Soto Méndez presumiera de influencias para permanecer en el puesto.

El anuncio del paro y la exigencia de dimisión llega a dos meses aproximadamente de que concluya el ciclo escolar 2023-2024, en el cual no se ha invertido en la escuela, por lo que el alumnado ha tenido que aguantar calor durante lo que va de esta primavera por aires acondicionados en mal estado, tomar agua de bebederos destruidos, caminar sobre azulejos rotos y estar en salones con cuarteaduras en los muros y pintura cayendo a pedazos.

La denuncia se basa en “el trato que tiene (Soto) hacia los docentes, los padres de familia. Es muy grosera, muy prepotente. No puede usted dialogar con ella porque le da la evasiva. No hay mejoras en la escuela porque ella siempre está atenida a los proyectos que lanzan de beneficios para las escuelas y no quiere gastar el dinero disponible de la escuela. No nos ha dado rendición de cuentas en lo que va del ciclo escolar”, acusó Aguilar.

De acuerdo con información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, Soto Méndez se desempeña también como docente en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, además de haberse desempeñado como jefa del departamento de Proyectos Académicos hasta inicios de 2023, área dependiente de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.