Exigen reabrir salones infantiles

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El cierre de al menos 72 salones de fiestas infantiles en la ciudad provocó que representantes de estos giros se manifestaran en contra del Gobierno del Estado, para exigir que se les permita reabrir sus negocios de manera parcial y aplicando todas las recomendaciones de Salud ante la pandemia.

De acuerdo con los representantes de estos salones, en la ciudad se contabilizaban más de 215 establecimientos dedicados al entretenimiento infantil, de los cuales alrededor de 143 han tenido que concluir sus actividades tras no poder soportar la carga financiera por rentas, nómina, servicios y pagos a distintos proveedores.

“Los salones infantiles hemos pasado desapercibidos, nosotros no hemos recibido ningún apoyo, sin embargo, todos ya contamos con protocolos sanitarios y lo más importante, la necesidad de trabajar; a nosotros no se nos detuvieron las rentas, los servicios ni nada, y lo que más nos preocupa es que cada vez hay más fiestas clandestinas y menos reguladas, poniendo en riesgo a nuestros niños”, dijo Francisco Ibarra, uno de los manifestantes ayer.

Más de 50 personas se plantaron ayer con pancartas y botargas afuera de la Unidad Administrativa Pueblito Mexicano para solicitar una solución por parte de las autoridades, ya que aseguraron que su situación era ya ‘insostenible’, luego de prácticamente un año sin poder abrir sus establecimientos.

Los manifestantes fueron recibidos por la titular de Gobernación en la Zona Norte, Maribel Hernández, quien les habría explicado que sería el Consejo Estatal de Salud el organismo encargado de marcar la pauta para la apertura de los salones infantiles de acuerdo con el comportamiento del semáforo epidemiológico.

Se expuso que esta actividad será reabierta en cuanto las autoridades de salud así lo dispongan. Luego de la reunión, los representantes de salones infantiles acordaron tener una próxima reunión con Gobernación, para entregar un escrito con varias propuestas para una operación moderada y sin riesgos de contagio, la cual será posteriormente consultada con el Consejo de Salud.

Ante la situación, el gobernador Javier Corral dijo que debido al aumento en los contagios por Covid-19 que se ha registrado en los últimos días en el estado, la petición de estos salones podría no ser favorecida.

“Estamos en una circunstancia muy difícil para poder conceder o favorecer esa petición, porque son los salones de eventos en donde se produce una mayor velocidad en el contagio, sobre todo cuando son áreas cerradas; lo que buscamos es que todas las actividades tengan protocolos estrictos para que puedan hasta cierto porcentaje seguir funcionando, el problema es cuando los propios establecimientos no cumplen las normas”, comentó.

Clausuran dos establecimientos

La oficina de Gobernación en la Zona Norte dio a conocer que del 13 al 18 de abril, la dependencia realizó un total de 580 inspecciones a establecimientos de diferentes giros en la ciudad, de las cuales dos resultaron en clausura del negocio, mientras que se procedió a levantar una acta contra 40 locales.

Según el reporte presentado por la dependencia, una de las clausuras se debió a que el establecimiento operaba fuera de horario, mientras que la segunda suspensión se concretó contra un negocio que no contaba con sus permisos en orden.

Por otro lado, 30 actas fueron aplicadas por desacato a los acuerdos emitidos por el Ejecutivo del Estado, respecto a la implementación de filtros sanitarios, no utilizar cubrebocas por parte de clientes y empleados, entre otros.

Tres actas más fueron entregadas por no mostrar oficio de reapertura, otras por no solicitar acreditación de mayoría de edad a los clientes, no mostrar permiso provisional vigente, funcionar con giro diferente al autorizado, exceso de aforo y por fumar al interior del establecimiento.

elara@redaccion.diario.com.mx