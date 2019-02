Exigen que proceso de Aristeo se realice en prisión

Ciudad Juárez— Con relación a la audiencia de vinculación a proceso que recibirá el próximo 14 de febrero el padre Aristeo Trinidad Baca, acusado de violación y abuso sexual en contra de una menor de edad, asociaciones que integran la Red Mesa de Mujeres exigieron esta noche en Ciudad Judicial que el proceso del imputado se realice en prisión.

“La niña es una víctima que merece respeto y consideración para que no sea revictimizada. El presunto agresor debe probar su inocencia, si lo hace en libertad el mensaje para la ciudadanía es que los delitos se cometen y no hay castigo, eso inhibe que las personas denuncien porque no pasa nada”, indicaron integrantes del Programa Compañeros.

Las asistentes encendieron velas que colocaron en el suelo de las instalaciones ubicadas sobre la vialidad Barranco Azul, a la vez que –con cartulinas en mano– exigieron el proceso en prisión del eclesiástico, quien fue detenido el pasado sábado en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La intención es que las velas “iluminen el camino y den esperanza a la niña víctima y a la familia como un testimonio de que hay muchas personas que les creemos y acompañamos en este proceso tan difícil”, indicaron.

Programa Compañeros, Sin Violencia A.C., y Casa Amiga Esther Chávez Cano, fueron las organizaciones que participaron, según se indicó en el evento en Facebook denominado “Proceso en Prisión”.