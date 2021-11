Exigen pago de facturas en programa de apoyo

Ciudad Juárez.— Integrantes de estancias infantiles se plantaron al interior de las oficinas de Pueblito Mexicano para exigir al Gobierno del Estado el pago de facturas correspondientes al programa de Apoyo para el Cuidado Integral de Niños y Niñas 2019, ya que aseguran tener un año sin recibir los recursos prometidos en la convocatoria.

A inicios de octubre del 2019, la entonces Secretaría de Desarrollo Social publicó una convocatoria para que personas físicas y morales que prestaran o desearan prestar el servicio de guardería o estancia infantil, pudieran recibir recursos. El programa contaba con un presupuesto de 100 millones de pesos y tenía el objetivo de contribuir a garantizar, en colaboración con la sociedad civil, el derecho al pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres, madres o tutores trabajan o no cuentan con redes de apoyo o protección social para asegurar sus cuidados, su desarrollo integral y la protección de sus derechos.

Los apoyos se destinarían a la ampliación y remodelación de espacios para la atención infantil en cualquier modalidad, así como al equipamiento pertinente de los espacios, con mobiliario, material didáctico, equipo de seguridad, utensilios de cocina, juegos educativos, etc.

Los participantes debían tener la capacidad para contratar una o más empresas constructoras legalmente establecidas, que aseguraran la ampliación y remodelación de los espacios, poder comprobar el gasto asignado por Gobierno del Estado y contar con una experiencia comprobada de al menos un año en Centros de Atención Infantil.

Por otra parte, el inmueble debía contar con un espacio físico suficiente para brindar el servicio como mínimo a 20 infantes y un área de 2 metros cuadrados por cada niña o niño (sin contar cocina, pasillos y baños).

En Ciudad Juárez, las estancias aprobadas fueron Ada, Fri-Fri, Aventuras en Pañales, Maestra Cristy, Parajes del Sol, Maranatha, Casita de Besos y Abrazos, Bebitos, Casita Feliz, Tazmania, Nutrikids, Mi Pequeño Sol, Rayuela un paso a la vez, Bambinelli, Avasal Praderas, Mi Ángel, Disneylandia, Santa Ana, Cri Cri, St. Jude, Siyoname, Mi Pequeño Mundo CBI, Creciendo con Amor, San Isidro, CBI Mundo Mariposa, Avasal HK Desierto, Leahs Happy Home, Little Home, El Rey León, Orpete, y Agugutata.

“Desde el año pasado metimos las facturas y no nos han pagado, somos 17 los que no hemos recibido ningún pago y cinco más en la ciudad de Chihuahua, ya se gastó el dinero y nada más nos traen con promesas, no sé a qué le tienen miedo y por qué no nos quieren apoyar”, dijo uno de los afectados ayer durante la protesta.

Por su parte, Norma Irene Uriel Hermes, directora del Centro de Bienestar Infantil ADA, señaló que a un año de resultar “beneficiados” por el programa, el costo de la inversión aplicada no ha sido reintegrado, exigiendo una respuesta por parte del Estado.

“Se nos hizo invertir en el proyecto, aquí tengo mi factura con fecha del 20 de noviembre del 2020. El entonces gobernador Javier Corral hizo el compromiso de pagarnos ese dinero a 50 estancias y sólo se les pagó a algunas y nosotros nos quedamos fuera. Hay centros que por culpa de esto cerraron sus puertas, cuando el compromiso debe ser con la niñez. Queremos ser tomados en cuenta y nos que expliquen qué pasó y qué es lo que va a pasar”, afirmó.

Micaela Mata Carillo, de la estancia infantil Disneylandia, señaló que ya se han sostenido diálogos con el subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común en la Frontera, Sergio Acosta Liceaga, además de que en más de dos ocasiones se les ha programado una cita con el titular estatal de la dependencia, Ignacio Galicia de Luna, sin embargo, por cuestiones de agenda el encuentro ha sido pospuesto.

Mata Carrillo reiteró que quedan 17 estancias infantiles pendientes de recibir su pago, asegurando que de 30 millones de pesos que pretendían entregar en la frontera, se otorgaron sólo 13 millones, quedando rezagados 17 millones de pesos.

“Nos han cancelado dos veces, pero el presupuesto destinado ya fue gastado y ellos no encuentran los documentos que respalden el caso, pero nosotros sí los tenemos, queremos una respuesta del Gobierno y nos han estado dando largas, exigimos respeto, tenemos derecho, son cerca de 3 mil niños los que se iban a beneficiar con esto, hay quienes hicieron inversiones mayores y no les han pagado”, dijo.

Analizan casos

Respecto a esta situación, el subsecretario de Desarrollo Humano en la Zona Norte, Sergio Acosta, indicó que el caso ya fue turnado a las oficinas centrales para que sea analizado en conjunto con la Secretaría de Hacienda y se pueda resolver a la brevedad, sin embargo, cuestionó la decisión de la administración pasada al realizar un programa relacionado con infraestructura, cuando no eran atribuciones de esa dependencia.

“Fueron varias estancias a las que se les entregaron recursos y otras a las que no; desconocemos cuál fue la metodología que usaron, pero ahorita lo que estamos viendo a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, es ver de dónde sacamos el recurso, porque en este momento no hay dinero en las cuentas, se está viendo con la Secretaría de Hacienda cómo lo podemos solucionar, porque no es que no queramos por falta de ganas, sino porque no hay dinero, se lo acabó la administración anterior”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, se ha mantenido contacto con algunos de los afectados para llegar a un acuerdo, sin embargo, reiteró que ya no depende de la subsecretaría dar una solución, pues el caso se está atendiendo desde las oficinas centrales en la ciudad de Chihuahua.

Entregan apoyos a madres de familia

En contraste con esta situación, la Coordinación de Centros de Bienestar Infantil de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, anunció que se encuentra en el proceso de entrega de apoyos económicos a las madres de los niños que se encuentran en estos espacios de cuidados.

Isabel López López, titular de la oficina, dijo que se tenía un rezago desde la administración pasada con la entrega de 301 apoyos, de los meses de septiembre a la fecha, pero los interesados los estuvieron recibiendo durante esta semana.

La funcionaria también dio a conocer que se aumentaron 153 apoyos más, quedando un total de 454, cada uno por la cantidad de mil 100 pesos mensuales, que garantizan la permanencia de los niños en los centros de asistencia.

La entrega de estos recursos se da por medio de una convocatoria anual y se espera que para el próximo año, aumenten, ya que según la coordinadora, existe una necesidad de 4 mil 800 apoyos.