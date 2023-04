Exigen padres reapertura de kínder

Ciudad Juárez.- Padres de familia del jardín de niños Simona Barba, el cual hace un año durante las vacaciones de Semana Santa fue totalmente desmantelado por delincuentes, se quejaron de que, a pesar de que las obras de reparación ya llevan un avance del 90 por ciento, las autoridades educativas no les han permitido regresar de manera presencial.

Iveth, una de las madres de familia, recordó que en el preescolar ubicado en la colonia Simona Barba, los ladrones se llevaron las tuberías, el cableado eléctrico, mesas, material didáctico, los aires, quebraron ventanas, arrancaron las puertas y lo dejaron inservible.

PUBLICIDAD

Luego de que se levantaron los respectivos reportes ante las autoridades educativas e investigadoras para gestionar ante Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) la restauración del kínder, se logró a principios de este año que se aprobara el proyecto y se empezó a trabajar.

“Ya está en un 90 por ciento el kínder, lo que pasa ahora es que no nos dejan regresar al plantel por órdenes de las autoridades, no nos dejan regresar pero nosotros ya no miramos a la gente que supuestamente está restaurando el kínder, ellos ya dieron por terminada la obra pero a nosotros aún no se nos entrega”, comentó.

Dijo que los niños siguen en clases en línea y para activarlos, los llevan en ocasiones al parque que se encuentra enfrente debido a que también necesitan tener convivencia.

Entrevistado al respecto, Sergio Montalvo, director de SEECH, dijo que lo que se busca con ello es no poner a los menores en riesgo mientras se encuentran los trabajadores en el lugar, y que se espera que a finales de mayo todos los niños ya puedan regresar a sus aulas.

Aseguró que junto con la supervisora y jefa de sector acudieron el lunes a revisar los avances y confirmó que se encuentra a un 90 por ciento; dijo que SEECH y el Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Física Educativa (Ichife) están concluyendo la reabilitación de los espacios.

“La directora el día de hoy me va a dar por escrito cuándo regresarán a clases presenciales, lo que queremos es que regresen cuando las obras ya estén totalmente terminadas, para no poner en riesgo a los niños cuando estén los trabajadores o que dejen las herramientas ahí”, comentó.

Dijo también que debido a lo que le ocurrió a este plantel, fue el primero en el que se colocaron cámaras de seguridad del sistema Centinela, por lo que ahora estará videovigilado, además de que se levantaron bardas más altas.