Exigen no se construyan más fraccionamientos

Ciudad Juárez— Refrigeradores, hornos microondas, computadoras, televisiones y otros aparatos eléctricos que se queman por las variaciones frecuentes de voltaje, además de agua sucia con tierra o aceite, es lo que tienen que soportar todos los días los habitantes de los fraccionamientos situados a los costados de la calle Valle del Sol, en la zona noreste de la ciudad, por las constantes fallas en el suministro de electricidad y agua potable.

En varias de estas zonas residenciales los vecinos colocaron mantas exigiendo que no se construyan más fraccionamientos hasta que estos problemas se solucionen, mientras que otros le exigen directamente a la Comisión Federal de Electricidad que ya no haya apagones.

“En este fraccionamiento son 83 casas y con frecuencia se va la luz, a nosotros se nos quemaron las cámaras y la computadora que tenemos en la caseta”, dijo un guardia de seguridad en el fraccionamiento Estancia Santa Cruz, en donde luce una manta con la frase: “CFE, basta de apagones, exigimos mayor capacidad de suministro eléctrico en nuestro sector”.

“CFE, basta de apagones”, dicen en otras mantas colocadas en zonas habitacionales de la calle Júpiter y Estación de Rosario en Rinconada del Valle, así como en Júpiter y Privada de Cataluña.

Sin embargo, las construcciones de casas siguen por ese sector; justo al este del centro comercial Sendero se construye otra zona habitacional que mínimo será de 100 casas, de acuerdo con comentarios de empleados de la obra.

De igual forma, varias empresas mantienen anuncios en este sector de la ciudad ofreciendo casas en venta en varios de los fraccionamientos como Rinconada del Valle y Canto de Florencia.

“Todos esos problemas los tenemos y feo, apagones durante el día, hasta en tres ocasiones, agua sucia y aceite, poca presión a cualquier hora del día y siempre sucede cada que empiezan a construir fraccionamientos”, dijo Raquel Rivera, del fraccionamiento Bonanza Residencial.

En este sector se echaron a perder televisiones, computadoras, refrigeradores, lavadoras, aires evaporativos y otros artículos que utilizan la energía eléctrica y que al estar conectados reciben los cambios de voltaje y se queman, señaló la ama de casa.

En cuanto al suministro de agua, dijo que los vecinos aprovechan cuando tienen el abasto del líquido y eso si llega limpio, porque además de que tiene poca presión, es común que llegue sucia, como si tuviera tierra o aceite.

“Ahí tiene la prueba, parece que es chocolate lo que está saliendo de la llave del fregador”, dijo Raquel, mientras mostraba como el agua salía sucia en cualquier parte de su casa ayer en las primeras horas de la tarde.

Pero no sólo en esa zona residencial tienen problemas, los hay también para quienes viven en el fraccionamiento Montecarlo, en Quintas del Valle en sus cuatro etapas, en Canto de Murano, Reserva del Valle, Las Lajas, Paseo del Real, Estancias del Rosario y Estancias de la Asunción.

“A nosotros se nos acaba de tronar el refrigerador por segunda ocasión, se quemó por los cambios de voltaje, además de una computadora”, dijo Octavio Elizondo, habitante de Jardines de San Patricio etapa II.

“Este día no se ha ido la luz, pero es seguro que más tarde o en la noche va a ocurrir, ya nos estamos acostumbrando a que todas las noches las luces de los focos parpadean por los cambios de voltaje y esto ocurre con mucha frecuencia”, señaló.

Comentó que en los últimos días no son muy seguidos los cortes de electricidad, pero hace dos semanas duraban hasta 10 horas sin luz, y cuando llegaba de nuevo, empezaba a variar el voltaje, además de los cortes continuos por algunos minutos.

Elizondo dijo que en la zona donde él radica hay varios vecinos que resultaron afectados por los apagones y los cambios de voltaje, y además de que se les han descompuesto refrigeradores, también televisiones, hornos microondas, computadoras y aparatos de sonido, entre otros.

Los afectados comentaron que han llamado a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pero en la primera no saben a dónde ir porque están cerradas y no hay gente y en lo del agua el guardia no los dejó entrar en una ocasión.

Sobre ello, se intentó hablar con personal de ambas dependencias, pero en la CFE pidieron se hablara a Torreón, en tanto que en la JMAS un empleado dijo que están buscando solución a este problema, pero el sector sigue creciendo con más viviendas.

