Exigen maestros jubilados mejor servicio médico

Ciudad Juárez.— Un plazo de una semana dieron ayer maestros jubilados para que el titular de Pensiones Civiles del Estado (PCE), Hugo Gutiérrez Dávila, los atienda o de lo contrario, advirtieron, cerrarán calles en Ciudad Juárez. “Antes del próximo lunes nos tienen que decir la hora y el día (de la reunión)”, dijo Arnulfo Conrado Cortés tras haber protestado con varios docentes en el edificio de PCE, ubicado en Paseo Triunfo de la República.

Externó que la manifestación –que ocurrió previo a sostener una reunión con el delegado Alberto Soto– fue en exigencia de mejores servicios, toda vez que, enfatizó, continúan las deficiencias en las atenciones y el surtimiento de fármacos, por lo que, de no ser recibidos por Gutiérrez Dávila en días consecuentes, tomarán varias vialidades para ser oídos por la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

“Ahora fuimos pocos, pero vamos a convocar a todos (si no se les atiende). Lo que no queremos es afectar, nosotros no tenemos ningún tinte político y sólo queremos que Pensiones sea más autónomo”, puntualizó Conrado Cortés, que con alrededor de una veintena de profesionales de la educación, accedió hacia el quinto piso de PCE para reunirse con Soto, quien se comprometió a contactar a su superior en Chihuahua.

Externó que bajo la presión se consiguieron varios medicamentos. Sin embargo, señaló que en la junta que buscan tener con Gutiérrez Dávila esperan conocer cuáles son las instituciones que no están pagando sus cuotas, afectando con ello las atenciones médicas de los derechohabientes. Asimismo, verán la posibilidad de poder reactivar algunos de los servicios subrogados en StarMédica y el Hospital Ángeles.

“Nosotros estamos en espera de reunirnos con el licenciado Hugo Gutiérrez para saber qué organizaciones deben a Pensiones y por qué no han pagado. Le señalamos (a Soto) que vamos a esperarnos estos días y de no recibirnos su jefe, vamos a convocar a los maestros para cerrar las vías de tránsito para presionar”, destacó el representante de los quejosos, quienes pertenecen a la organización Maestros en Movimiento.