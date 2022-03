Exigen madres acciones para ubicar a desaparecidos

Ciudad Juárez.— Con la voz afónica por los gritos de exigencia, los pies ampollados por los kilómetros caminados y la decepción de haber sido ignorados por las autoridades, familiares de víctimas de desaparición culminaron ayer frente a Palacio de Gobierno la caravana “Caminando hasta encontrarles”, después de recorrer durante cuatro días parte del estado.

Al grito de “¡hijo, escucha, tu madre/padre/hija está en la lucha!”, “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¿dónde están?, ¿dónde están?, nuestros hijos ¿dónde están?” y “¡únete, únete, que tu hijo puede ser!”, los familiares recorrieron las calles de Parral, Valle de Allende, Jiménez, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Meoqui y Chihuahua, durante más de 75 horas.

Su objetivo era pedir el apoyo de la comunidad y exigir una reunión con el secretario de Gobierno, César Gustavo Jáuregui Moreno; el fiscal general, Roberto Fierro Duarte, y con la gobernadora, María Eugenia Campos, pero cuando finalmente arribaron a las puertas de Palacio de Gobierno nadie los recibió.

“Nos sentimos decepcionadas, fueron horas de caminar, kilómetros y kilómetros para que a nadie le importe el sacrificio”, lamentó vía telefónica, con la voz todavía afónica, la familiar de uno de los 15 migrantes que fueron privados de la libertad el pasado 25 de septiembre en una brecha entre Coyame del Sotol y Lomas de Arena, cuando viajaban hacia Estados Unidos por el desierto de Chihuahua.

Dijo que fueron cerca de 50 familiares de desaparecidos; madres, padres, hijas, primas, tías y hermanas de quienes un día salieron de su casa y siguen sin regresar, salieron la mañana del viernes de Parral, para recorrer sus calles caminando cada ciudad con una bandera de México y la consigna de “hasta encontrarles”.

Con los rostros de sus familiares plasmados sobre lonas y playeras blancas, a la altura del pecho, las mujeres, hombres y niños, apoyados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), muchos de ellos familiares de migrantes o de personas desaparecidas en el desierto de Ojinaga, Jiménez, Cuauhtémoc y Juárez, arribaron la tarde ayer a la capital del estado.

“Le pedimos a la gobernadora que nos atienda, ante nuestro dolor, ya es mucho tiempo y no hemos tenido su atención”, le pidió a María Eugenia Campos la esposa de Luis Manuel García Mosqueda y sobrina Jesús José López Hernández, desaparecidos el 5 de agosto de 2017, en Jiménez.

Entre los manifestantes también se encontraban Yesenia Carrera, madre de Carlos Antonio Perales Carrera, quien desapareció el 29 de agosto de 2015 junto con seis personas más, “haciendo una antena (de telecomunicaciones) para Fiscalía del Estado”, en la comunidad de LeBaron, del municipio de Galeana, así como Lourdes Hernández, quien pidió el regreso de Pamela Leticia Portillo Hernández, desaparecida el 25 de julio de 2020 por policías estatales.

Participaron también los familiares de José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22; Daniel Villa Rascón, de 31; Elías Girón Mateo, de 31, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, de edad, quienes fueron privados de la vida el 25 de septiembre en Coyame del Sotol junto a dos hombres más de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares pidieron a la FGE reservar la identidad por motivos de seguridad.

Lucía Hernández llegó en busca de su sobrina, Pamela Leticia Portillo Hernández, víctima de desaparición forzada, “y yo siento que si la gobernadora, hasta este momento ha sido indolente es porque ella no tiene hijos, no tiene esposo, no le llega al corazón”, reclamó.

Jesús José López Hernández y Luis García Mosqueda, desaparecidos el 5 de agosto de 2017 en Jiménez; Francisco Barajas, desaparecido por policías municipales en Ciudad Valle, Chihuahua; Ignacio Villagrán Cerda, desaparecido el 22 de febrero de 2014; y Ángel Lugo, desaparecido en febrero de 2018, entre otros familiares que narraron uno a uno la desaparición de sus seres queridos.

“Estamos haciendo esta caravana para que el fiscal nos reciba, queremos hablar con él”, “le pido a este gobierno que no sea indolente, que nos reciba el fiscal”, “sólo se dedican a cambiar y cambiar de persona que investiga su carpeta”, “nos dijeron (los investigadores) que a Ojinaga no se podían meter porque les da miedo”, reclamaron los familiares.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Chihuahua existe el reporte de 3 mil 462 personas desaparecidas y no localizadas, principalmente entre 2007 y 2021, de las cuales 474 son mujeres y 2 mil 988 son hombres.