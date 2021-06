Exigen les restablezcan el servicio de farmacia

Carlos Sánchez/El Diario / Manifestantes en la entrada de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en la ciudad

Ciudad Juárez— Exigiendo al Gobierno federal que les restablezca a la brevedad su servicio de farmacia que, expusieron, les fue cancelado sin aviso por segunda vez este 2021, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) protestaron ayer en el exterior de las inmediaciones de la paraestatal, sobre la carretera a Casas Grandes.

Cargando lonas, afirmaron que se les vulnera en demasía porque sufren dolencias crónico-degenerativas de frente a la pandemia por Covid-19. Alejandro Medina López, representante de los manifestantes, exhortó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a darles ya una solución.

“Desde el 1 enero nos cortaron el servicio de medicamentos y después nos lo restablecieron por un mes, y a partir del 1 de mayo nos volvieron a cortar el servicio de tajo”, afirmó. Ante esto, se buscó la versión del titular de Comunicación Social de Pemex, Erick Treviño, quien quedó de consultarlo con el nivel central.

Pero, al cierre de edición no se recibió postura.

Medina López destacó que aunque han tenido acercamientos con el director de servicios médicos subrogados a nivel nacional, éste no les da respuesta: “Nomás nos contesta que están trabajando en ello, pero no nos dice si hicieron la licitación o no”, señaló.

Los manifestantes se colocaron justo en la entrada del inmueble, en donde fijaron de una manera indefinida una pancarta con sus demandas.

Otro de quienes integraron la movilización fue Marcos Hernández Torres, secretario de los retirados, quien comentó que la situación se agudiza porque deben costear los fármacos.

“Pemex dice que usemos la cláusula establecida en nuestro contrato colectivo, que indica que a falta de medicamentos podemos comprarlos nosotros y luego pedir el rembolso a la empresa. Sin embargo, desde 2019, cuando hemos comprado medicamentos, no nos han pagado ni un solo centavo”, dio a conocer.

Afirmaron que no solicitan nada que no sea lo justo y recordaron que se trata de un derecho humano, que además está ratificado en el país en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, que puntualiza que toda persona, sin excepción, tiene derecho a la protección de su salud. Hecho que, dijeron, no ocurre.

