Exigen justicia familiares de peatón atropellado

Ciudad Juárez— Han pasado dos semanas desde que un vehículo “fantasma” le arrebató la vida a Francisco Javier Andrade, de 34 años de edad, padre de familia, entrenador de box y propietario de una clínica, sin embargo, su familia denunció que el expediente del peritaje del accidente permanece en blanco en la Fiscalía de Distrito Zona Norte y que esto pudo dar tiempo al responsable para evadir aún más su responsabilidad.

Ante esto, familiares y amigos anunciaron que realizarán hoy sábado una protesta pacífica en el mismo lugar del accidente.

Viviana Vaca, hermana de Javier, aseguró que él era un peatón y conductor muy responsable, que siempre ayudaba a las personas que podía cuando se les quedaba su vehículo y debido a que acostumbraba mucho caminar, tenía muy claras las reglas peatonales y siempre las respetaba, por lo que les sorprende que haya muerto de esa manera y que su cuerpo quedara en medio del carril.

Dijo que debido a la zona y la hora en que sucedió el hecho, consideran que lo más probable es que el responsable fuera un conductor ebrio que salía de alguno de los antros.

“Yo fui a la Fiscalía el viernes de la semana pasada, hoy (ayer) hace ocho días, y el expediente aún estaba en blanco, es por eso que empezamos a publicar en las redes sociales que si alguien había visto algo que se comunicara con nosotros para ver en realidad lo que había pasado”, mencionó.

Dijo que solicitaron a la Fiscalía que a través de una orden pida a los establecimientos cercanos o a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal los videos de las cámaras de vigilancia, de lo cual al principio les pusieron trabas, pero ante la insistencia se giró la orden y al parecer ya están en manos de la autoridad.

Sin embargo, el coordinador de la unidad de Delitos contra la Vida ha estado en diferentes audiencias y no les ha regresado la llamada para darles información sobre el caso, mencionó.

“Yo reconocí el cuerpo de mi hermano el martes y el viernes el coordinador nos dijo que todavía no le habían pasado ni el peritaje ni nada de Semefo, nada; el expediente estaba en blanco”, comentó.

Ante esto, dijo que la familia considera que el hecho de que a una semana del accidente el agente que lleva el caso no supiera nada, pudo favorecer al responsable para ocultarse aún más y borrar evidencias.

Francisco Javier dejó dos niñas pequeñas en la orfandad, era boxeador profesional y entrenador del box en su gimnasio, y estudiaba la carrera de fisioterapia, de lo cual ya había puesto una clínica donde daba tratamiento.

“Estamos devastados porque fue algo que no nos esperábamos, él siempre bien responsable con sus hijas, bien deportista, sí salía como todo joven salía de antro y sí nos tomó por sorpresa que de la noche a la mañana no supimos nada de él, empezamos a buscar con amigos y ya hasta que tomé la decisión de hablar al 911 y me recomendaron que fuera a Fiscalía. Fue una experiencia muy fea”, recordó entre lágrimas.

Denunció además que el Servicio Médico Forense (Semefo) entregó el cuerpo en completo estado de descomposición, por lo que al momento de identificarlo una vez que fue entregado a la funeraria, fue impactante.

“¿Cómo puede ser posible que las condiciones del Semefo sean las peores? Mi hermano tenía una semana de que falleció y me lo entregaron en completo estado de descomposición, no pudimos tener el ataúd abierto, ya estaba irreconocible, gracias a Dios no dejé que mi papá lo reconociera en la funeraria porque te dicen que lo tienes que reconocer para saber que es el cuerpo que te están entregando y fue una experiencia muy fea porque a mi hermano le brotaban los gusanos”, expresó.

Dijo que al contratar los servicios de la funeraria le indicaron que si los congeladores de Semefo estaban en buen estado podrían tener el ataúd abierto y arreglarlo lo más posible para pudieran despedirse de él, lo cual no ocurrió.

“Pero es inhumana la manera en que los están entregando, y no nada más fue mi hermano, porque también la funeraria recogió un bebé e iba en las mismas condiciones; mi esposo me dice que voy a tener que ir con un psicólogo porque tengo pesadillas”, comentó.

La protesta se realizará a las 6:00 de la tarde en la avenida Tomás Fernández y Bosques de Senecú, donde sus seres queridos portarán camisetas con su imagen, llevarán veladoras, flores blancas y pancartas exigiendo justicia, dijo Viviana.

El Diario solicitó ayer información al fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jorge Nava López, y al departamento de Comunicación Social de esa instancia, la información sobre el peritaje terrestre; sin embargo, no se obtuvo respuesta.