Exigen empresarios prevención y justicia

Los delitos de alto impacto ocurridos durante el fin de semana, nuevamente generaron la preocupación del sector empresarial de esta ciudad, que exige que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de prevención, investigación e impartición de justicia.

Nora Yu Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que se trata de una “burla” para las autoridades.

Entre estos hechos se encuentran dos multihomicidios; el sábado siete personas fueron acribilladas durante un funeral en la colonia Héroes de la Revolución, cinco murieron y dos resultaron lesionadas, ayer dos hombres y una mujer fueron localizados sin vida en una vivienda de la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles.

El sábado se registraron 11 homicidios y hasta el mediodía de ayer, ya habían ocurrido seis, a lo que se suma el hallazgo de mantas con mensajes amenazadores en contra de corporaciones policiacas.

El primer mes del año acumulaba hasta ayer 112 homicidios dolosos, de acuerdo con el conteo periodístico.

“Todo lo que ellos alegan sobre que tienen estrategias de seguridad, pues no se ven, y nomás estarse echando culpas unos a otros, como que no; se burlan los cárteles y los sicarios y todo mundo se burla de las autoridades y de sus estrategias, se burlan de los tres niveles de gobierno”, dijo la líder del CCE.

Yu Hernández refirió que no es la primera vez en esta ciudad que durante el funeral de algún líder criminal ocurra una masacre, por lo que no es aceptable el hecho de que no se hubieran tomado las medidas de prevención necesarias.

“Ellos dicen que tienen estrategias de seguridad y hubo una matanza en un funeral, eso qué significa, se supone que era una asesinato el del funeral y no tuvieron providencias necesarias, ese es el colmo”, resaltó.

Estos hechos nuevamente ponen el foco en Ciudad Juárez, lo cual trae serias afectaciones tanto sociales como económicas, dijo Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de Maquiladoras y Franjas Fronterizas de Canacintra Nacional.

“La violencia está desatada en los últimos días y en las últimas horas, estas masacres y narcomantas, definitivamente afectan las inversiones, afecta la competitividad de la ciudad, empiezan las alertas, los mensajes al exterior que damos, la gente deja de venir, las inversiones empiezan a verse afectadas o a tomar otro tipo de decisiones, nos afecta socialmente, se paralizan muchas cosas, además de que lamentamos el fallecimiento de personas”, mencionó.

Resaltó que esta problemática es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, por lo que es necesario insistir en el trabajo coordinado.

“Ciudad Juárez es más que eso y son muy lamentables las pérdidas de gente y todo lo que viene alrededor de eso”, enfatizó.

Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte, dijo que, en las recientes reuniones que ha sostenido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han realizado constantes planteamientos a las autoridades.

“Todavía vemos que no hay una coordinación entre las dependencias, puede ser que de repente se detone la violencia como este hecho reciente (del funeral) pero las condiciones de inseguridad están prevaleciendo y sí se requieren esfuerzos coordinados entre las dependencias, que siempre lo hemos estado diciendo y que ahí está latente”, enfatizó.

Dijo que aunque la respuesta de las autoridades siempre es el hecho de que se trata de ajustes de cuentas entre los grupos criminales, esta explicación no es suficiente.

“Aunque así fuera, hay mecanismos para poder rastrear, inhibir, complicar las cosas con toda la tecnología que se ha anunciado, el gremio empresarial está preocupado, no ha habido resultados contundentes”, señaló.

