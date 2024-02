Exigen empresarios a IMSS atender mal servicio

Las constantes quejas por el mal servicio y las condiciones consideradas “deplorables” con las que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, serán el tema de la reunión que sostendrá el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en esta ciudad, Mario Cepeda, con el delegado de esa institución en el estado, José Antonio Zamudio González.

Además de las protestas en Juárez porque se ha dejado sin hemodiálisis a al menos 200 pacientes, información por parte de personal de los hospitales 6 y 66 señala que han incrementado las infecciones posoperatorias por falta de antibióticos, dijo el líder empresarial.

Refirió que Coparmex tiene contacto directo con el IMSS a través de las mesas de seguimiento que se realizaron sobre la construcción del nuevo hospital, y la próxima será el 4 de marzo, en la que aprovechará para insistir en que se restablezca la colaboración para canalizar todas estas deficiencias directamente con él.

“Sí es un problema muy serio, hay un rezago tremendo, yo creo que los legisladores en lugar de estar preocupados en que si los animalitos, que si cuestiones sin relevancia, deberían de estar enfocados en ver cómo se mejora el servicio de salud”, comentó.

Cepeda dijo que en meses pasados se entrevistó con los jefes de enfermeros de los hospitales 6 y 66, quienes le mencionaron que en muchos de los casos, a los que van a entrar a cirugía les piden que lleven champú, jabón, batas y sábanas para las camas.

“Las infecciones posoperatorias se han incrementado dramáticamente debido a que no hay suficiente antibiótico para tratar a los pacientes. Una de las personas que se entrevistó me comentaba que directamente muchos de los médicos y enfermeras tienen que comprar de manera privada los medicamentos para atender a los pacientes; todavía hace un par de semanas me volvió a escribir una de ellas y me decía ‘no hay ni papel de baño’, a ese grado”, señaló.

Dijo que, además de las gestiones que realiza Coparmex, es de suponerse que las demás cámaras están haciendo lo mismo.

Refirió que en cuotas obrero-patronales, el año pasado Ciudad Juárez aportó cerca de 20 mil millones de pesos, y si se computa el incremento a los salarios, probablemente este 2024 sean 22 mil mdp.

“No deberíamos de tener el servicio que tenemos”, insistió.

