Exigen dueños de bares apertura de sus negocios

Ciudad Juárez— Decenas de trabajadores y dueños de bares, restaurantes y centros nocturnos se plantaron ayer afuera de la unidad administrativa “Pueblito Mexicano” para exigir la reapertura de sus establecimientos, ya que, aseguran, muchos de los negocios están al borde de la quiebra.

“Yo contaba con tres sucursales de mi negocio, durante la pandemia me vi obligada a cerrar una de ellas y en estos momentos si no mejoran las cosas y nos permiten trabajar, estoy contemplando bajar la cortina de una segunda ubicación”, comentó Yessica Sierra, propietaria de ‘La Crepería’.

“Lo que queremos es que se den más apoyos a los empresarios, que haya igualdad para todos en cuestión de los lineamientos y los horarios, porque a nosotros sí nos exigen cumplir con todas las medidas de prevención, mientras que hay puestos y otros comercios que no tienen ningún control y nadie los regula”, dijo Demetrio Sotomayor, otro de los afectados.

Con pancartas que mostraban mensajes como “4 meses cerrados”, “necesitamos trabajar” o “igualdad para todos”, alrededor de 70 personas bloquearon por instantes el ingreso a la Unidad Administrativa hasta que fueron atendidos por personal de Gobernación.

Durante la reunión se abordaron temas como las nuevas restricciones de horarios para restaurantes, así como la manera de operación de los establecimientos, subrayando que aquellos locales con giros de bar y centros nocturnos deben permanecer cerrados hasta que haya un cambio en el semáforo de riesgos.

Por su parte, los inconformes reiteraron que luego de cuatro meses cerrados, su situación económica se ha complicado al grado de que algunos de los locales se encuentran ya en números rojos y a punto de bajar la cortina.

“Los bares han sido los más afectados porque tienen cuatro meses cerrados, mientras que los restaurantes apenas abrimos hace un mes; lo que queremos es que haga un análisis bien detallado sobre cómo van a ser estas reaperturas, porque no vemos piso parejo con algunos informales, cuando nosotros hemos pagado más de 30 mil pesos para poner acrílicos, comprar caretas, capacitar al personal, entre otras cosas”, reiteró Sotomayor.

“Creo que ahorita no hay empresario que no esté en números rojos, no podemos hablar de pérdidas, porque ni siquiera hay ganancias, cada vez es más alto el porcentaje de establecimientos que están en riesgo y cerrando”, comentó Sierra.

