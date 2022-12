Exigen detener al asesino de Vianey

Ciudad Juárez.- Decenas de personas, entre familiares y amigos de Vianey Eunice M. C., de 21 años de edad, quien fue localizada sin vida en el interior de un motel, realizaron ayer una manifestación para exigir que se detenga al responsable de su feminicidio.

Con camisetas negras con el rostro de Vianey, globos blancos y pancartas pidieron a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) que realice una investigación seria y caminaron desde el deportivo Satélite hasta el motel Las Palmas, donde fue localizado el cuerpo dentro de una habitación.

Alicia Cerón, madre de Vianey, señaló que esa empresa se ha negado a proporcionar los videos completos de seguridad para que se investigue a la persona que pudo haber ingresado con ella a la habitación.

“No se puede quedar así, tiene que haber un culpable y ese culpable entró a este motel y aquí tiene que aparecer en las cámaras, aquí tiene que salir”, gritó la mujer entre lágrimas a las afueras del lugar.

Dijo que su hija salió de la casa el pasado sábado a las 2:00 de la tarde y las cámaras captaron que ingresó sola a las 3:00, pero se desconoce quién la esperaba o si alguien llegó después; el cuerpo de la mujer fue encontrado la madrugada del domingo.

La necropsia que se le practicó arrojó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con lo informado por la FEM.

‘La Fiscalía ya sabe quién es’

Su madre señaló también que la Fiscalía ha cambiado la versión de los hechos, además de que ellos como familia tienen claramente a un sospechoso, de quien, para no entorpecer la investigación, no mencionó su nombre.

“Sí tenemos nosotros a un sospechoso y también eso quiero decir, que si algo nos pasa a mis hijos o a mí, la Fiscalía ya sabe quién es, porque si no lo agarran va a seguir matando más jovencitas y no quiero que ninguna madre vuelva a pasar por lo que yo estoy pasando, es un psicópata el que anda suelto”, mencionó.

Vianey era la mayor de cinco hermanos, por lo que aseguró que tras este hecho su familia está completamente devastada.

“Ella estaba muy bien, ella quería vivir, es lo que se me hace muy feo, que ahora que ella quería todo le cortaron sus alas y no es justo”, expresó.

Eduardo, de 14 años de edad, junto con su madre, encabezó la marcha.

“Exijo justicia porque no es posible que a estas alturas no haga algo la Policía y somos las demás personas las que estamos haciendo algo, no es posible que ese señor siga libre y vivimos con un dolor que ningún político entiende cómo nos sentimos”, comentó el menor.

Los colectivos feministas que acompañaron a la familia y amigos de Vianey pegaron hojas y realizaron pintas con la leyenda “encubridores” en las paredes del motel; sin embargo, una vez que se retiraron, los empleados salieron a despegarlas. También dejaron veladoras y flores en el lugar.