Exigen dar celeridad a obras del BRT-2

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Trabajos en la avenida Tecnológico, al cruce con Vicente Guerrero

Ciudad Juárez— Con pocos trabajadores a la vista, los cuales en la mayor parte del tiempo se observan descansando, los paraderos para la Ruta Troncal II no muestran avances significativos.

Julián Rojas, propietario de un taller mecánico que se encuentra sobre la avenida Tecnológico, entre el Vicente Guerrero y la curva de San Lorenzo, asegura que los trabajos han quedado prácticamente varados desde hace varios meses, lo cual ha afectado considerablemente a los negocios de la zona.

“Bien lentos, lentísimos y a nosotros en lo particular nos perjudicó muchísimo porque ya no tenemos la entrada, esa cosa de cemento la acaban de bajar, donde se termina la rampa hay pura tierra, entonces algunos de nuestros empleados o nuestros clientes aprovechan y van a la plaza (Soriana San Lorenzo) en lo que les entregamos sus carros y no hay manera de subirnos ahí, tenemos que irnos hasta la esquina o a la rampa pero por ahí tampoco podemos cruzar porque está esa tierra”, detalló.

Dijo que la obra abierta en el tramo de la Vicente Guerrero a la curva de San Lorenzo tiene unos seis meses y sólo ve uno que otro soldador.

Destacó que pese a que unos dos paradores que se encuentran en la Paseo Triunfo de la República a la altura de la calle Humberto Lara Leos, en las inmediaciones de Pensiones Civiles del Estado, ya tienen incluso los cristales, el resto de los que se construyen sobre la Tecnológico siguen casi igual que al principio.

“Y todo este pedazo lo abrieron al mismo tiempo, ahí en San Lorenzo tampoco se puede pasar, en la mera curva de San Lorenzo también está abierta la calle”, mencionó.

Señaló además el peligro que existe por el cierre de carril en la obra a la altura del puente “al revés”, es decir en el cruce de Tecnológico y Gómez Morín de sur a norte.

“Si viene usted del aeropuerto hacia el Centro, cuando llega al puente ‘al revés’, sean dos carriles o tres se hace uno y el espacio que hay entre el paradero y el puente está muy reducido, tiene que hacer una maniobra, está muy peligroso ahí”, explicó.

En un recorrido durante un lapso de una hora por las obras a lo largo de la Paseo Triunfo de la República hasta la Tecnológico y Manuel Gómez Morín se observaron pocos trabajadores, los cuales estaban en el interior de los paraderos descansando.

Gustavo Elizondo Aguilar, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, aseguró que se tiene un avance importante principalmente en la pavimentación, de lo cual ya son pocos tramos los que quedan pendientes.

Dijo que en la mayoría de las estaciones sólo queda por concluir los paraderos.