Exigen cuentas claras a directora de la Normal

Estudiantes que se preparan para ser maestros en la escuela Normal Superior José E. Medrano, exigen cuentas claras a la directora debido a que, a pesar de ser la institución pública superior que más alta colegiatura paga, su escuela se encuentra en condiciones deplorables.

Mirna Rodríguez Zaragoza, directora a nivel estatal, estuvo el pasado jueves en Ciudad Juárez y los estudiantes se manifestaron pacíficamente en el plantel para exigir que los atendiera.

Aidé Rivera, una de las estudiantes, dijo que luego de que los recibió, se negó a proporcionarles la información de transparencia que le solicitaron sobre los recursos de la institución.

“Simplemente nos dijo que no estaba de acuerdo”, mencionó.

Los estudiantes para maestros pagan una inscripción semestral de 6 mil 700 pesos, una cantidad que excede la que pagan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACJ), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Luego de que, desde su fundación no contaba con un edificio, hace un año les entregaron las instalaciones de una primaria abandonada en el sur de la ciudad, la cual no cuenta con algunos de los servicios básicos.

La normal se encuentra en las calles Guinea y Eslovenia de la colonia José Martí a espaldas del aeropuerto Internacional Abraham González, ninguna de las calles que la rodean se encuentra pavimentada y no cuenta con pintura.





Carecen de servicios básicos

Debido a que las instalaciones eran de una primaria, el estacionamiento no cuenta con capacidad para los cientos de estudiantes de los 16 grupos de la institución por lo que tienen que aparcarse en el exterior, lo cual aseguran ha propiciado que sufran algunos robos.

“Le pedimos a la directora que hubiera papel sanitario en los baños, porque es muy escaso y nos dijo que sí había, pero que nosotros no lo sabemos usar, que lo desperdiciábamos, no sé en qué pensará que podemos desperdiciar el papel de baño”, mencionó.

Dijo que la directora fue clara en indicarles que la escuela no puede recibir mejoras ya que el edificio no es propio y no se cuentan con documentos que avalen que le pertenece a la Normal Superior, por lo que tampoco pueden contar con acceso a Internet.

La única exigencia a la que accedió fue a la instalación de cámaras de seguridad, sin embargo tendrán que esperar hasta el 4 de febrero cuando llegue el presupuesto, detalló la estudiante.

“Nosotros lo que exigimos es que lo que pagamos se refleje en la unidad Juárez, porque no se compara con la unidad de Chihuahua, para empezar tienen instalaciones propias, con todos los servicios, les están construyendo un centro de idiomas, lo cual la directora en un principio negó y después se contradecía porque dijo que no se podía cancelar la construcción de ese edificio”, mencionó.

El Diario intentó entrevistar a la funcionaria el jueves, sin embargo se negó a dar declaraciones, desde el martes se solicitó la entrevista a través del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Educación en el estado, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido respuesta.