Exigen conserje en primaria; 'queremos una escuela limpia'

Ciudad Juárez.- Con gritos de los alumnos ¡queremos conserje! Los padres de familia bloquearon el acceso de la Escuela Primaria Plan de Iguala en el turno vespertino para exigir que el plantel les contrate un conserje, pues desde hace tres años no hay quien limpie las instalaciones.

Ubicado en la calle Tularosa y cruce con Nacozari en avenida Ramón Rayón, los padres, quienes se mostraban molestos y desesperados, llenaron de cartulinas las dos entradas del plantel con mensajes de “Necesitamos baños limpios”, “Queremos una escuela limpia” y “Exigimos higiene para nuestros hijos”.

Alejandra Flores, madre de dos alumnos inscritos en la primaria, mencionó que primero se acercaron con la directora Silvia Guadalupe Paz Rodríguez para ver su había un avance, pero les comentaron que ya se habían mandado los reportes y oficios correspondientes, sin recibir alguna respuesta.

“Nosotros hacemos la limpieza porque no queremos que entre cualquier persona que no debería a la escuela, esa es la idea de esta reunión porque exigimos el apoyo del gobierno, es una escuela federal, se supone que debemos de tener los recursos para que los niños están seguros y que tengan la higiene”, dijo Flores.

“Desconozco que este pasando realmente porque antes la escuela estaba muy bien, ahora ya ha decaído mucho y sabemos que por la directora no es…nosotros limpiamos todo”, añadió.

En la entrevista, Flores mencionó que hubo un problema penal en contra del intendente anterior en el turno vespertino, pero desconocen la situación.

Por su parte, la directora del plantel Silvia Guadalupe Paz Rodríguez asegura que en el plantel hay 260 alumnos y 12 docentes, por lo que resulta difícil cumplir con el orden, limpieza y seguridad.

“Tenemos desde el 2020 con el intendente cesado, yo llegue en 2021 aquí a la escuela y los únicos resolutivos que me ha dado Planeación y Presupuesto, es que como el intendente anterior esta en un proceso jurídico no pueden reponer la clave, pero en otras instancias, nos dijeron que nos podían proporcionar un interinato porque no nos podemos quedar sin intendente”, dijo Paz.

Mencionó que ha estado hablando con sus supervisores en Chihuahua, pero hasta el momento no han recibido una solución.

“Cada semana se rotan los padres de cada grado para venir a limpiar, pero ya están cansados en estar viniendo, hemos implementado la conciencia de la higiene en niños, pero eso no es suficiente”, explicó.

“Hemos ido a tres reuniones de planeación y hablado con SEECH, pero hasta el momento el recurso no ha llegado”, dijo la directora.