Exigen con protesta informes de desaparecidos

Ciudad Juárez— Fue después de una protesta organizada ayer por familiares y derechohumanistas en el exterior del Servicio Médico Forense (Semefo) que la Fiscalía General del Estado (FGE) le dio fecha a la madre de Eduardo de la Rosa Posada –desaparecido en Praxedis G. Guerrero en 2014, a los 21 años– para mostrarle los resultados de las pruebas practicadas a los restos encontrados el 28 de enero en un rastreo en el Valle de Juárez.

En la manifestación realizada por la mañana, integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia denunciaron que, durante casi un mes, la FGE había dejado sin respuesta a las solicitudes de información sobre tal hallazgo, las cuales habían sido planteadas debido a que Ofelia Posada, madre de Eduardo, contaba con indicios de que los restos podrían ser de su hijo.

“Yo como madre llevo seis años buscando a mi hijo, y hoy que concuerda todo sobre ese cuerpo que encontraron (…) sé que es él, ya va a ser un mes y hasta ahorita no hay respuesta”, le dijo Ofelia Posada a Javier García, coordinador de Servicios Periciales de la FGE en la Zona Norte y quien salió a ofrecer diálogo a los manifestantes.

“Si ya sufrí seis años, ¿cuánto tiempo más voy a esperar para que nos den una respuesta? Pónganse en el dolor de una madre, lo que sentimos, yo sé que es mi hijo y desde un principio se dio a conocer eso y hasta ahorita no hay respuesta de ninguna parte”, agregó la madre de familia ante el funcionario.

De acuerdo con lo expuesto en el acto público, la dilación y la burocratización en los procesos de reconocimiento han sido comunes en otros casos de desaparición en los que coadyuva el centro, como el de Víctor Manuel Baca, víctima de desaparición forzada por parte de militares en 2009, encontrado ese mismo año, pero identificado hasta 2016.

“Duró mucho tiempo en Semefo la osamenta, mientras la familia iba todos los días a hacer revisiones a Fiscalía, y durante todos esos años decían que no estaba ahí, para al último decir que sí estuvo ahí”, dijo en entrevista Alejandro Durán, del centro de derechos humanos.

En ese contexto, García se acercó los participantes, proponiéndoles nombrar representantes para sostener una reunión.

“Qué lamentable, licenciado, que tengamos que manifestarnos públicamente para que usted nos dé ese espacio; lo tomamos porque lo necesitamos, porque las madres ya están desesperadas”, le dijo ante los medios de comunicación Silvia Méndez, directora ejecutiva de la citada organización derechohumanista.

“Entendemos esa situación; sin embargo, hay cuestiones en las que ustedes tienen que comprender también los tiempos del proceso, por eso les sugiero se realice una mesa de diálogo, una mesa de trabajo (…) ahí es donde les vamos a explicar los tiempos, los procesos y los resultados que tenemos hasta el momento”, respondió García.

Fue entonces que Posada, con lentes oscuros y la fotografía de su hijo impresa en la playera, le pidió empatía al servidor público.

“Hagan su trabajo. Pónganse en nuestro lugar, como mamá, como padre. Si usted perdiera un hijo, se lo arrebataran, ¿qué haría? ¿Lo buscaría o no lo buscaría? (…) Son seis años de no poder dormir una noche en paz, de no estar en paz, pensando dónde estará, dónde lo dejaron, qué hicieron con él, y hoy que sé que es él, no recibo respuesta”, reclamó Posada.

Al término del encuentro convocado por García, Durán informó que se acordó que el próximo martes 2 de marzo se le entregará a la familia De la Rosa Posada la información solicitada.

También, agregó Durán, se convino la reanudación de las mesas de trabajo –suspendidas hace un año– para que las familias puedan revisar los datos “individualizantes” –como tatuajes, dentaduras o prendas de vestir– que muestren los más de mil 500 cuerpos almacenados en los Servicios Periciales del estado.

“La organización que respalda a los familiares de las víctimas ha estado en comunicación con la Fiscalía de Derechos Humanos, quien ha informado de los avances en el análisis de los restos que han sido hallados en los diversos operativos de búsqueda”, dijo ayer a este medio el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche.

“Los trabajos continúan dada la complejidad para obtener y lograr la obtención de ADN para su posterior cruce con la información genética”, agregó el funcionario.

Los familiares colocaron ayer en la malla perimetral del Semefo carteles con nombres y rostros de las personas con reporte desaparición que representa el centro, como Adrián Fabela Márquez, Adriel Ávila, Daniel Armando Guzmán, César Gonzalo Durán y Erick Aguirre, entre otros.

