Exigen ayuda a Maru en Jardines de Roma por falta de agua

Ciudad Juárez— Residentes del fraccionamiento Jardines de Roma bloquearon la avenida Fundadores ante el paso de la gobernadora del Estado para exigir que se les restablezca el servicio de agua, pues aseguraron que desde una década no cuentan con el líquido.

“¡Queremos agua! ¡Queremos agua!”, gritaron niños y adultos, quienes taparon la calle con sus cuerpos y sostuvieron letreros en los que le exigieron que los escuchara, pero la mandataria dio vuelta a su camioneta y tomó otro camino para retirarse del lugar.

La gobernadora acababa de salir de un evento realizado en las instalaciones del Cecytech número 11, localizado en la Ciudad del Conocimiento, por lo que al enterarse los residentes de su presencia decidieron bloquearle el camino para que sus exigencias fueran escuchadas.

“Llevamos años, ¡años!, no semanas, que no tenemos agua en todo el día, llega a la una de la mañana y a las 4 ya no hay agua. Y cuando llega es con muy poca presión, sale muy sucia y no sube a los tinacos, entonces es muy tedioso que llevamos años sin una gota de agua”, dijo la señora Cinthya, residente del fraccionamiento.

Aunque la gobernadora se retiró del lugar, los residentes interceptaron las camionetas de algunos funcionarios que también regresaban, como el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken, quien bajó las ventanas de su camioneta para escucharlos y les pidió sus números de teléfonos y nombres.