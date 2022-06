Exigen ambiente seguro para los negocios

Ciudad Juárez.— Debido a que no es tarea de los negocios combatir la inseguridad, un grupo de empresarios locales se reunió para pronunciarse en contra de la violencia, así como de las multas que impone Gobernación cuando ocurren hechos violentos al interior de ellos.

Encabezados por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), exigieron al Gobierno que cumpla su responsabilidad de dar seguridad a la ciudadanía, sin el temor de que se registren hechos violentos como los ocurridos el jueves en la mañana al interior del restaurante Denny’s.

Mencionaron que aunque los establecimientos cumplen con medidas de seguridad como guardias y hasta arcos detectores de metal en algunos casos, al final es al Gobierno a quien le toca vigilar que no haya civiles armados en las calles, por lo que es injusto que se sancione y clausure a los negocios.

“¿Dónde está la procuración de justicia?”, reclamaron contadores públicos, agentes inmobiliarios, yonqueros, transporte de personal y de carga, empresarias mujeres, centros nocturnos y bares, ingenieros y arquitectos, además de empresas de construcción.

Al unísono, los representantes de 13 organismos que agremian a más de 2 mil 500 negocios levantaron la voz para exigir todos un ambiente seguro para los negocios, así como una revisión de la Ley de Gobernación, donde se imponen las multas y sanciones para ellos.

“El Gobierno no ha podido garantizar seguridad y hay insensibilidad con los negocios afectados, porque no debería haber civiles armados, pero en lugar de ello, nos clausuran a nosotros, no es función de los empresarios procurar justicia”, manifestó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra.

Gildardo Muñoz, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios (AMPI), manifestó que uno de los socios de ese gremio fue herido de bala en el hecho de Denny’s, por lo que pidió a las autoridades brindar seguridad.

Fabiola Arándula, representante de mujeres empresarias, declaró que como sexo femenino se sienten vulnerables en los hechos violentos, por lo que exigió un pacto de paz efectivo.

Ernesto Montes Méndez, presidente de Asociación Mexicana de Contadores Públicos, lamentó la situación de inseguridad así como de las sanciones a los negocios.

Los representantes de las asociaciones dijeron estar dispuestos a trabajar con el Gobierno en el combate de la inseguridad y pidieron a más organismos sumarse para hacer lo mismo.

Manifestaron su temor de que junio sea clasificado como el más violento y supere los 100 homicidios de mayo y con ello, volver a niveles de violencia como los del 2010.

Algunos sectores

• Contadores públicos

• Agentes inmobiliarios

• Yonqueros

• Transporte de personal

• Transporte de carga

• Empresarias mujeres

• Centros nocturnos y bares

• Ingenieros y arquitectos

• Empresas de construcción