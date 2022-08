Exigen alumnos de ICSA servicio de transporte

Ciudad Juárez— Luego de que tras la pandemia fue suspendido el Indiobus en los campus del norte y las problemáticas que representa el transporte público, estudiantes de ICSA de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se sumaron a las exigencias de un servicio de transporte que les permita trasladarse para acudir a sus salones de clases y regresar a casa.

“A los choferes les molesta que paguemos la mitad de la tarifa y por eso muchas veces llegamos tarde a nuestras clases o no alcanzamos a llegar y los maestros no son nada comprensivos y empáticos en ese tema, a muchos ya no les permiten entrar a sus clases”, dijo una estudiante que se sumó a la protesta, quien explicó que el servicio de Indiobus representa una alternativa ante la problemática del transporte público.

Ante las puertas de la Biblioteca Central, en el campus de ICSA, un grupo de alumnos se reunió a la una de la tarde para dirigirse a las instalaciones de Rectoría y solicitar a las autoridades de la institución educativa una solución a los problemas de transporte que comenzaron a enfrentar desde el semestre pasado, cuando la asistencia era escalonada, y que se ha agudizado con el regreso al 100 por ciento.

“El semestre anterior, cuando volvimos, nos dijeron que nos iban a brindar de nuevo el transporte para todos los institutos, pero no fue así, se excusaron diciendo que como todavía no volvíamos todos a presencial no era necesario el transporte, pero ahora que ya estamos aquí de nuevo seguimos sin ninguna respuesta o una fecha de cuándo lo tendremos de nuevo”, dijo un estudiante.

Además, alumnos de primer semestre, quienes se sumaron a la UACJ la semana pasada, señalaron que durante el curso de inducción que se les impartió e incluso en la reunión con los padres de familia se informó que entre los servicios de los que gozan los estudiantes es el transporte de Indiobus, pero no se les explicó que únicamente para los de Ciudad Universitaria, como actualmente sucede.

El pasado lunes los alumnos de CU protestaron en el interior de las instalaciones para exigir que se reactiven todos recorridos con los que contaban antes de la pandemia, además de asegurárseles un servicio digno y seguro por parte del transporte público, por lo que la directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles acudió al plantel para explicarles la razón de la problemática y brindarles posibles soluciones.

En la reunión sostenida con los estudiantes de CU, ubicada en el suroriente de la ciudad, la institución explicó que el recorte de recorridos del transporte gratuito Indiobus responde a una problemática que se registra en toda la ciudad y que impacta a la escuela con la falta de concesionarios que brinden el servicio, pero realizó modificaciones en los recorridos y sumó una unidad para atender las necesidades de los alumnos.