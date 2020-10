Exigen alumbrado en colonia Durango

Desesperados porque hace más de un mes no hay alumbrado público en su colonia, vecinos de la colonia Durango aseguran que ya no saben a dónde recurrir, ya que varios han puesto quejas en Servicios Públicos y no los atienden.

Guillermo Hernández indicó que toda la colonia está sin alumbrado, “es una boca de lobo, la oscuridad es muy profunda, no se distingue nada”, mencionó.

El habitante del lugar dijo que desde el 23 de septiembre se descompuso el alumbrado público, “y desde el primer día que se acabó la luz pusimos el reporte y nos dijeron que los iban a atender como iban llegando, que en cinco días venían, y nada”.

Hernández agregó que también ha intentado comunicarse con el director de Alumbrado Público, pero en las oficinas sólo le dicen que tiene que hablar con un supervisor, a quien nunca encuentra. “En Atención Ciudadana ya no nos quieren contestar y en Alumbrado Público los tengo fastidiados”, aseguró.

Guillermo Hernández dijo que él tiene dos propiedades en la colonia y por las dos paga el Derecho de Alumbrado Público que le cobran en el recibo de la luz, por lo que consideró injusto estar pagando por un servicio que no tiene.

Aseguró que toda la colonia está sin alumbrado, desde la calle Antimonio hasta la Cadmio, y de la 16 de Septiembre hasta la Begonias.