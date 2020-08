Exigen al Estado estudio de impacto ambiental

Ciudad Juárez— Opositores a la ruta troncal para el transporte EcoBús por la avenida Tecnológico, entre ellos grupos ambientalistas, exigieron al representante de Gobierno del Estado en Juárez, Mario Dena, que presente el estudio de impacto ambiental que debe tenerse para una obra de este tipo, y se den a conocer los detalles del proyecto.

El investigador y maestro universitario Ricardo Melgoza Ramos, el dirigente del Observatorio Nacional para tu salud Bio-Psico-Social Sergio Rueda Delgado y el agrónomo Daniel Delgadillo Díaz, coordinador de la asociación ambientalista “Arboles en Resistencia”, afirmaron no tener ningún interés en lo particular por que se detenga ese proyecto, mientras que Dena sí tiene interés en defender su sueldo como funcionario estatal.

“El que está viendo por sus intereses es Mario Dena, que a fuerzas quiere gastar mil millones de nuestros impuestos en un proyecto que perjudica más de lo que beneficia a la ciudadanía”, aseguró Melgoza.

Lo anterior en respuesta a la petición que el funcionario hizo el sábado pasado a los grupos ambientalistas de enfocar sus esfuerzos en áreas marginadas en donde se requiere una reforestación y olvidarse de intereses personales.

“Este proyecto de transporte no es apto para Ciudad Juárez, no existen estudios científicos del impacto ambiental que va a provocar, tan es así que están arrancando las plantas y los árboles y dicen que los van a plantar o van a replantar otros en algún lugar en algún tiempo, en algún siglo”, dijo Ricardo Melgoza.

Señaló que si existiera un plan de impacto ambiental ya estarían ahorita plantando los nuevos árboles que se están destruyendo por la avenida Tecnológico, en donde al reducir los carriles de circulación se incrementa el número de semáforos que hay que esperar para cruzar las avenidas, por lo que aumenta el consumo de gasolina y la contaminación sube.

“Que Mario Dena no se salga por la tangente, primero que presente el estudio de impacto ambiental que se le pidió desde hace tiempo, lo más probable es que no lo tengan, porque es una obra sin sustento científico, no han podido demostrar que exista un estudio que se haya hecho por expertos en cuestiones ambientales, no por su gente”, dijo Sergio Rueda.

“Lo dicho por Dena nos demuestra que no tienen el estudio de impacto ambiental para la segunda línea del EcoBús y ahora nos quieren culpar a los ciudadanos de que al oponernos por los daños que ocasionará, somos responsables del atraso de la ciudad”, indicó.

“Entiéndanlo, el BRT no es un sistema para Ciudad Juárez, 200 mil empleados de la maquiladora no van a utilizar este transporte, esta frontera no es León ni Querétaro, donde los trabajadores no tienen el beneficio de la maquiladora y si tienen que trasladarse en las unidades de transporte”, agregó. (Luis Carlos Cano)

lcano@redaccion.diario.com.mx