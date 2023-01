Exigen a la Federación abrir más albergues

Ciudad Juárez.— Antes de aceptar acuerdos “de escritorio” con Estados Unidos, el Gobierno de México debería conocer la realidad de las fronteras, acercarse a los albergues religiosos y de la sociedad civil, y abrir más albergues federales para poder hablar de una migración humana, digna y ordenada, dijo el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

El religioso lamentó que el Gobierno de Joe Biden haya ampliado el Título 42 para los nicaragüenses, cubanos y haitianos y que ya los esté devolviendo a México, así como que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya preocupado por conocer la realidad de la migración en la frontera.

PUBLICIDAD

“Yo sí tenía la esperanza de que ahora que anduviera acá (en El Paso) algunos activistas o alguien pudiera darle algún informe, porque no es lo mismo que se ve a veces en la tele, o que se escucha o que te llega en el escritorio que al momento de verlo”, comentó el sacerdote tras la visita del presidente Joe Biden a El Paso el pasado domingo.

El jueves 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que México aceptará devoluciones de 30 mil personas por mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que crucen sus fronteras de manera irregular.

Destacó que la expansión de la aplicación del Título 42 para dichas nacionalidades dependía de la voluntad del Gobierno de México de aceptar la devolución o expulsión de nacionales de esos países. También responde a una solicitud del Gobierno de México de proporcionar vías legales adicionales para los migrantes.

Sin embargo, el Gobierno de López Obrador no se ha pronunciado al respecto, y desde el 6 de enero, hasta ayer, habían sido expulsados cerca de 500 personas de El Paso a Juárez de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“¿Por qué Estados Unidos sí se pronuncia, sí dice lo que va hacer y México no dice nada?, ¿por qué México no dice: ‘vamos a ver con los albergues, vamos a hacer esto?’. Ojalá que abrieran más como Leona Vicario; el Gobierno federal tiene todo el poder de agarrar en tantos parques de maquilas que están solas y abrir albergues federales para que puedan recibir a toda la gente; yo creo que ya los albergues estamos llenos y también estamos cansados. Y ellos siguen con sus pactos, como a él no le cuesta nada. Como diciendo: ‘que al cabo lo sigue haciendo la comunidad’”, reclamó.