Exigen a JMAS cumplir con pago por daños

Ciudad Juárez.— Vecinos de la colonia Francisco I. Madero pidieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) cumplir con los pagos respectivos por resarcimiento de daños ocasionados por la reparación de una fuga de agua ocurrida a principios de agosto pasado, pues aseguran que aunque el desperfecto de la tubería fue arreglado, los convenios por afectaciones a las familias no se han respetado.

De acuerdo con Gustavo López, uno de los vecinos afectados, el pasado 5 de agosto, trabajadores de la descentralizada realizaban labores de obra en la colonia antes mencionada y de manera accidental rompieron una de las líneas principales de agua potable, lo que provocó una fuga del líquido que terminó dentro de las casas de los vecinos y generó el derrumbe de uno de los inmuebles que fungía como tienda de abarrotes.

“En cuestión de minutos se nos inundó la casa, se nos dañaron muebles, ropa, documentos, al señor de la tienda se le cayó la vivienda y desde el 3 de noviembre nos entregaron un convenio de finiquito, un contrato de si estábamos de acuerdo con lo de las reparaciones de los daños, somos como diez los afectados, pero aquí el problema es que nos mandaron con el ajustador y él ya no nos responde, fuimos a la JMAS, pero nos comentaron que una persona, no sabemos si es el encargado del caso o quién es, no ha firmado para terminar con el problema”, dijo.

Según López, en su caso, la JMAS le extendió un convenio por la cantidad de 23 mil 778 pesos, que hasta el momento no ha sido cubierto; sin embargo, refirió que en otros de los casos, el acuerdo ronda el monto de los 400 mil pesos por los daños ocasionados por la fuga.

El archivo periodístico señala que el incidente ocurrió en la calle Francisco R. Aldama, donde varias casas resultaron afectadas, siendo la número 1822, la más perjudicada, este domicilio corresponde a la tienda de abarrotes antes en mención, donde se vino abajo una terraza.

También en las calles Alfonso Quiroz y Mariano Jiménez hubo daños, en esta intersección el domicilio 1732 quedó prácticamente bajo el agua, señaló la propietaria, Guadalupe López.

Ante esta situación, la JMAS señaló que tras el percance se activó la póliza de seguro 36-17170, de HDI Seguros, la cual ampara al organismo descentralizado contra ese tipo de daños. Daniel Valles, responsable de Comunicación Social de la dependencia, informó que al menos 14 personas fueron las afectadas en este caso, sin embargo, hasta el momento, sólo a seis se les habría dado solución al conflicto.

Lo anterior, debido a que únicamente seis de los 14 afectados han presentado sus reclamaciones con todo lo que la compañía de seguros solicita a través de su ajustador, Ramírez Valle. Asimismo, resaltó que la JMAS no es responsable de pagar por los daños, ya que se encuentra operando la póliza de seguro.

Aunque en Comunicación Social se explicó que la anterior era toda la información disponible respecto al caso, reiteró a los afectados que aún quedan pendientes por resolver su situación, a comunicarse con el ajustador del seguro, ya que la póliza prescribe en un año.