Exigen a alcalde transparencia en selección del Consejo de Gobierno del Ipacult

Ciudad Juárez.- La actriz Perla de la Rosa y otros ciudadanos interrumpieron esta mañana la rueda de prensa semanal del Municipio para solicitar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar transparencia en la selección del Consejo de Gobierno del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), así como una auditoria al Instituto.

“Estamos pidiendo transparencia y que usted detenga el proceso para nombrar el Consejo de Gobierno, porque sólo dieron 40 horas hábiles para que los ciudadanos interesados en conformar este importante órgano del Ipacult se pudieran registrar”, mencionó De la Rosa.

Dijo además que el director del Ipacult, Miguel Ángel Mendoza Rangel, ha beneficiado con proyectos a los actuales ciudadanos integrantes del Consejo de Gobierno.

“Es un funcionario que ha traicionado y violado el reglamento interno del Ipacult y queremos que no se le cubra, queremos que se haga una auditoria, ha permanecido siete años y cuatro meses en el puesto eso no puede suceder, es como si usted el día de mañana nos dice que no se va cuando ya le toca irse”, indicó la actriz al alcalde.

El presidente municipal dijo después en la rueda de prensa, ante la pregunta de los reporteros, que iba a revisar la situación del Consejo y que si los ciudadanos tienen pruebas, “si tienen denuncias concretas sobre algún manejo irregular se puede presentar una denuncia más”.

“Lo voy a revisar, tenemos hoy en la agenda el tema del Consejo, lo voy a revisar”, mencionó.