Exigen 60 maestros les otorguen su plaza

Ciudad Juárez— Continúan las inconformidades entre docentes que participaron en el proceso de admisión a la Educación Básica para el ciclo escolar 2019-2020.

Sesenta sustentantes de Ciudad Juárez que obtuvieron los primeros lugares, acorde con los resultados de las calificaciones, promovieron la postergación del proceso de asignación de plazas, al aseverar que la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y la propia Secretaría de Educación y Deporte, incumplieron en tiempo y forma con el proceso de notificación de plazas disponibles al 15 de agosto.

Los manifestantes que acudieron a la capital del estado, dijeron que se pospuso el procedimiento hasta nuevo aviso, lo que motivó el levantamiento de un acta circunstanciada.

“Somos 60 profesionistas y pedimos respeto a nuestro lugar de prelación y a las autoridades que muestren ética y respeto al maestro, no somos delincuentes somos personas preparadas exigiendo una plaza que ya ganamos y la libertad de escoger donde queramos”, dijo el sustentante Vladimir Cortez.

El egresado de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, explicó que en el concurso estatal para la asignación de plaza obtuvo el décimo lugar y el viernes pasado fue la reunión para la asignación de plazas, donde encontraron inconsistencias.

La primera irregularidad fue que al inicio de la sesión se eliminaron horas-clase, presuntamente para cuidar y proteger maestros.

“Estamos conscientes que una vez que se oferta por alguno de los subsistemas, la coordinadora no tiene autoridad para quitarla, porque ocultar plazas es delito federal; la segunda falla fue que el subsistema estatal no había destinado plazas para asignar, porque ellos están obligados a presentarlas las vacantes de nuevo ingreso, si no las presenta cae en una irregularidad”, explicó Cortez.

Mencionó que no era claro ese tipo de notificaciones que se hicieron en la reunión, porque si no declaraba horas ocultaba plazas.

“Los que salimos del 1 al 60 exigimos que alguien del Servicio Profesional Docente se presentara para darnos una explicación, pero la persona que se presentó sólo expuso que apenas estaban haciendo el proceso de asignación y cambios de adscripción a los maestros”, por lo que se tendrían que esperar tres días más.

“Esto lo rechazamos porque ya tenían fecha para eso y no va a proceder para los maestros que ganaron los primeros lugares. Si por derecho ganamos un buen lugar, las pueden adquirir personas que no pasaron el examen y no merecen el privilegio”, planteó.

“Ganamos un lugar y les pedimos que nos traten con humanidad y que entendieran que reclamamos que es un derecho que ya ganamos”, agregó.