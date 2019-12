Exigen 2 mil familias bacheo en calles

Quejándose de un abandono de años en las calles de acceso a su fraccionamiento, un representante de vecinos de Jardines de Santa Clara 10, y contiguos, se reunió con el director de Obras Públicas, Javier Arroyo, para exigir ser contemplados en el plan de bacheo 2020, del Municipio.

Carlos Andrade, vocal de obras del comité de vecinos, precisó en entrevista que a pesar de haber llevado las peticiones al Municipio hace días, no tuvo respuesta sino hasta ayer, por el funcionario.

“No nos están incluyendo en el proyecto de pavimentación y nosotros metimos un oficio. Aproximadamente son 2 mil casas las que hicimos la petición, pero no nos están tomando en cuenta para la pavimentación de los accesos. Son cuatro accesos y prácticamente estamos aislados”, indicó.

El representante vecinal añadió que, a la petición, además de los vecinos de las 10 etapas de Jardines de Santa Clara, se añaden los de los fraccionamientos Toledo y Viesca, así como San Carlos I y II.

“El que no nos hayan incluido es el detalle, que no nos hayan incluido en las listas que tienen del proyecto de pavimentación. No se nos incluyó, y ahí es donde nos pegó a nosotros, que no tenemos pa´ cuándo, por eso la petición”, precisó Andrade, quien guió al funcionario municipal en un recorrido por las vialidades dañadas, mismas que a decir de Arroyo, serán valoradas.

“Esos son previsiones que se van a llevar a cabo en la dirección de Obras Públicas para ponerlos a consideración del presupuesto 2020, es como cualquier petición, la ciudad tiene muchas necesidades y esta es una de ellas”, precisó, a la vez que añadió que será a finales de enero cuando se presente formalmente al respecto, al administrador de Juárez, Rodolfo Martínez.





