Exige IP poner orden a migrantes

Los líderes empresariales de esta ciudad hicieron un llamado al Gobierno federal a poner orden a los migrantes de una vez por todas.

Luego del cierre a los cruces de carga vía ferrocarril por parte del Gobierno de Texas, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en esta frontera, Nora Elena Yu, dijo que aquel país está en su derecho de poner las medidas necesarias para controlar el ingreso de los indocumentados.

Sin embargo, en México siguen llegando de manera descontrolada.

“Sí le exigimos al nuestro (país) que haga lo conducente, ya no queremos de que los frenen, lo que queremos es que les pongan orden porque es un desorden lo que tienen”, mencionó.

Jesús Manuel “Thor” Salayandía, vicepresidente de Maquiladoras y Asuntos Fronterizos de la Canacintra nacional, lamentó que se afecte una vez más la competitividad de la ciudad al mermar el intercambio comercial entre México y EU.

“Le pega muy fuerte a la competitividad, aunque es muy poquito el porcentaje de mercancías de trenes que pasa aquí por Ciudad Juárez, la mayoría son cruces carreteros de tráileres, pero de todos modos sigue siendo una alerta, sigue siendo una alarma por el hecho del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos”, mencionó.

Incluso consideró que CBP podría regresar a la medida de cerrar el cruce para los tráileres, lo cual impacta mucho más.

Citó que, de acuerdo con la información publicada por el Inegi, en el 2022 el flujo de exportaciones por ferrocarril por la Aduana de Juárez fue de 3 mil 993 millones de dólares. Las importaciones en ese mismo año fueron de 3 mil 879 millones de dólares, mientras que las exportaciones carreteras por Ciudad Juárez significaron 78 mil 813 millones de dólares en el 2022.

Por su parte, Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad, dijo que la información que se tiene es que los agentes de CBP fueron enviados a otro punto, pero finalmente las mercancías tendrán que cruzar y la afectación no será en lo económico sino en la demora.

Recordó que el ferrocarril transporta carros completos, granos y producto de manufactura.

Señaló además que, desde hace tiempo, el Gobierno federal permite que los migrantes lleguen a los estados fronterizos que están gobernados por partidos de oposición, pero no por los morenistas.

“Eso se nos dijo desde hace mucho, eran estrategias del Gobierno federal de mandarlos por donde los gobiernos de los estados no fueran morenistas, porque no mandaban ni por Baja California ni por Sonora, los mandaban por Chihuahua o por Coahuila, ni siquiera por Tamaulipas que era por donde cruzaba ‘la bestia’… que desde Chiapas les decían ‘te voy a dar chanza, pero te vas por Chihuahua o te vas por Piedras Negras’, si hubiera una real voluntad de buen gobierno, no harían esto”, comentó. (Mayra Selene González / El Diario)

