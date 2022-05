Exige auditoría y realiza ayuno afuera de primaria

Ciudad Juárez.— En exigencia de que se realice una auditoría y su hijo sea reubicado en otro turno para evitar represalias por parte del personal educativo, por 80 horas la señora Bertha Flores López realizó ayuno en el exterior de la escuela primaria Nicolás Bravo, luego de que denunció irregularidades en el uso de recursos asignados por el programa La Escuela Es Nuestra (Leen).

Cuando la escuela fue beneficiada con el programa federal que busca la rehabilitación de la infraestructura educativa, Bertha, madre de un estudiante de cuarto grado, fue nombrada presidenta del comité para supervisar el uso de los recursos que ascienden a 500 mil pesos, como parte de los requisitos que establece el proyecto.

Sin embargo, al reportar irregularidades, como la petición de su firma por la compra de material sin que se le permitiera hacer un inventario o una factura que no estaba a nombre de la escuela, aseguró que comenzó a recibir un mal trato por parte del director del plantel y que incluso su hijo se sintió agredido por su maestra al impedirle participar en clase.

Ante la situación, Bertha decidió comunicarse con la dirección a nivel federal del programa Leen y explicar lo sucedido, además de informar que dejaría el comité para evitar mayores inconvenientes, pero se le dijo que si los padres de familia desintegraban el proyecto se tendría que retirar el recurso, por lo que se le brindó como alternativa realizar una auditoría.

Bertha pidió que además de la revisión, se cambiara a su hijo al turno matutino y lo dio de baja con la promesa de que se le reubicaría, pero al llevarlo a clases se le informó que no había espacio para un alumno más y que se desconocía el cambio que se pretendía hacer, desde entonces su hijo ha cumplido tres semanas sin asistir a la escuela y ella lleva más de 80 horas en protesta.

“Es increíble que no haya venido ninguna autoridad educativa, si hoy no vienen haré algo más fuerte, como encadenar la escuela o cerrar la calle, porque si no les interesa que dañe mi salud quizá sí les importe incomodar a terceros”, dijo Bertha, quien desde el viernes inició el ayuno frente a la escuela Nicolás Bravo con un letrero en que contó cada hora que pasó.

La Subsecretaría de Educación y Deporte ayer informó que se delegó al titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Sergio Montalvo, para atender la situación y brindarle una solución a la madre de familia, quien explicó que no pretende cambiar a su hijo a otra escuela donde encuentre espacio, sino al turno matutino del mismo plantel.

Durante el fin de semana que pasó en ayuno en el exterior de la escuela, acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender su queja, en la cual explicó que tras denunciar las irregularidades del plantel ante la directora del programa Leen, Claudia Adame, su hijo le hizo saber que percibió un cambio de actitud hacia él en las clases.

“Lo que finalmente me orilló a hacer esto fue cuando se me dijo que a mi hijo no se le estaba privando del acceso a la educación”, dijo Bertha, pues a pesar de que firmó la baja de su hijo con la creencia de que sería cambiado de turno, como se le aseguró, no se le dio un espacio y hasta el momento continua sin clases, pero ayer cerca de las 15:00 horas decidió retirarse del lugar sin recibir respuesta alguna.